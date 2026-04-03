- Od 1 kwietnia 2026 roku średnia długość dalszego trwania życia jest dłuższa w porównaniu z ubiegłym rokiem o 2,5 miesiąca dla osoby w wieku 60 lat oraz o 1,9 miesiąca dla osoby w wieku 65 lat - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Mechanizm jest prosty: emerytura w nowym systemie zależy od kapitału zgromadzonego na koncie i od średniego dalszego trwania życia. Ustawa przewiduje, że podstawę obliczenia dzieli się przez liczbę miesięcy dalszego życia właściwą dla wieku przejścia na emeryturę. Co istotne, tablice są ustalane wspólnie dla kobiet i mężczyzn, a prezes GUS ogłasza je co roku do 31 marca.

Nowe tablice od 1 kwietnia. Co się zmieniło?

Według najnowszych danych statystyczna długość życia w Polsce ponownie wzrosła. W praktyce oznacza to, że ZUS musi rozłożyć zgromadzony kapitał emerytalny na większą liczbę miesięcy.

Jak wygląda to w liczbach? Obecnie:

osoba w wieku 60 lat ma przed sobą średnio ok. 268,9 miesiąca życia (w 2024 r.: 264,2),

65-latek - ok. 222,7 miesiąca (w 2024 r.: 218,9)

70-latek - blisko 180,6 miesiąca (w 2024 r.: 177,5)

80-latek - średnio 106,4 miesiąca (w 2024 r.: 104,4)

To więcej niż w ubiegłym roku, a każda taka zmiana działa w kierunku obniżenia miesięczną wysokość nowo przyznawanych świadczeń.

"Nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. Nie ma zatem sensu składanie wniosków o przeliczenie emerytury tylko z powodu ogłoszenia nowej tablicy GUS"- informuje ZUS na swojej stronie.

Nowe tablice ZUS dotyczące długości życia wpływają na wysokość emerytur

Dlaczego mężczyźni odczują to mocniej?

Tablice są wspólne dla obu płci, ale ich skutki nie rozkładają się równomiernie. Mężczyźni statystycznie żyją krócej niż kobiety o ponad 7 lat (w 2024 r. przeciętne trwanie życia dla mężczyzny wynosiło ok. 74,93 roku, a kobiety - 82,26 roku) emerytury stosuje się uśrednione dane. W efekcie:

kapitał mężczyzn dzielony jest przez wyższą liczbę miesięcy , niż wynikałoby to wyłącznie z ich długości życia

co przekłada się na relatywnie niższe świadczenia

Na ten mechanizm zwraca uwagę dziennik Fakt. Jak opisano, stosowanie wspólnych tablic dla kobiet i mężczyzn może powodować, że świadczenia mężczyzn są niższe nawet o około 13 proc., w praktyce różnice mogą sięgać około 300 zł miesięcznie.

Jak podaje serwis money.pl przeciętna emerytura kobiet może być wyższa nawet o około 15 proc., z kolei świadczenia mężczyzn mogą być niższe o około 13 proc. Dla przykładu 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2245,17 zł. jest to 18-19 zł mniej.

Kogo dotyczą nowe wyliczenia?

Należy wyraźnie zaznaczyć, że nowe tablice będą stosowane wobec osób, które osiągną wiek emerytalny po 1 kwietnia 2026 roku (60 lat - kobiety (roczniki 1966-1967 r.), 65 lat - mężczyźni (roczniki 1961-1962 r.) lub złożą wniosek o emeryturę po tej dacie. Nie dotyczą osób, które już pobierają świadczenie.

Warto dodać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych dobiera korzystniejszy wariant dla przyszłego emeryta:

"Przyznając emeryturę, ZUS zawsze sprawdza, która tablica jest korzystniejsza dla danej osoby, czy ta obowiązująca w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ta obowiązująca w momencie, gdy ktoś osiągnął wiek emerytalny - i przyjmuje do obliczeń korzystniejszą z nich" - przekazał ZUS.

Warto poczekać z przejściem na emeryturę

Przejście na emeryturę tuż po 1 kwietnia nie jest najlepszym rozwiązaniem. Znaczenie ma m.in. coroczna waloryzacja składek, która odbywa się w czerwcu. Dłuższa aktywność zawodowa oznacza wyższy kapitał emerytalny, krótszy okres dalszego trwania życia przyjmowany do wyliczeń, a w efekcie wyższe świadczenie.

red. / polsatnews.pl