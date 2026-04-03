Podczas rutynowych kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella spp. w dwóch z pięciu przebadanych próbek produktu. Bakteria ta jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci, osób starszych oraz tych z obniżoną odpornością.

GIS ostrzega: Salmonella w partii mrożonych malin

Ostrzeżenie dotyczy konkretnej partii mrożonych malin, które trafiły na polski rynek:

Nazwa produktu: Maliny mrożone new one, 400g

Numer partii: 011/04/2509 2027 A 324/1

Data minimalnej trwałości: 09.2027

Dystrybutor: FREPI sp. z o.o., ul. Odkryta 48D/602, Warszawa

Kraj pochodzenia: Polska



GIS Wycofana partia mrożonych malin

Salmonella w mrożonych malinach. Reagują producent i służby

Firma FREPI sp. z o.o. po otrzymaniu wyników badań natychmiast rozpoczęła procedurę wycofywania towaru z obrotu. Poinformowano już wszystkich odbiorców o konieczności wstrzymania sprzedaży, a zapasy znajdujące się w magazynach zostały zabezpieczone. Obecnie organy inspekcji sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić źródło zanieczyszczenia produktu.

Inspektorzy GIS podkreślają: nie należy spożywać owoców pochodzących z partii objętej komunikatem. Jeśli po zjedzeniu produktu wystąpią niepokojące objawy, takie jak ból brzucha, nudności, wymioty czy biegunka, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Tego dnia GIS przekazał również, że został poinformowany przez Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. o wycofaniu trzech partii produktu "Rolada Ustrzycka, K- Stąd takie Dobre!" o numerach partii: W062/A, W062/B i W062/C z terminem przydatności do spożycia do 03.06.2026.

Producentem jest AGRONA Sp. z o. o. sp. k., ul. Szkolna 23,19-100 Mońki, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 20081602 WE; wyprodukowano dla: Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j., al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław. Partie wycofano "ze względu na wykrycie w badaniach właścicielskich obecności Listeria monocytogenes w jednej partii tego produktu".

GIS poinformował, że "niezwłocznie po otrzymaniu informacji" producent zdecydował o wycofaniu wadliwej partii oraz wszystkich pozostałych wyprodukowanych w dniu, w którym nastąpiło skażenie. Przeprowadzono też "dodatkowe czynności mające na celu eliminację zagrożenia ze środowiska zakładu". Ustalanie przyczyn skażenia produktu jest w toku.

O wykrytym zagrożeniu producent poinformował Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach, który sprawuje nadzór nad zakładem produkcyjnym. Ten, czytamy, "pobrał próbki urzędowe sera w kierunku obecności Listeria monocytogenes z różnych dni produkcyjnych z różnych partii, w tym z dnia produkcyjnego, w którym nastąpiło skażenie mikrobiologiczne produktu".

Inspektorat podał, że próbki są w trakcie badania. Powiadomiono też organy nadzorujące podmioty, do których zakład dostarczył kwestionowany produkt. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania.

GIS zaznaczył, że nie należy spożywać produktu. Dodał, że spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy, która stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Leczy się ją antybiotykami. Przekazał, że "zwierzęta zwykle przechodzą infekcję bezobjawowo, czego skutkiem może być skażenie żywności pochodzenia zwierzęcego".

Do zakażenia człowieka, dodał, dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu z wydalinami i wydzielinami zakażonego zwierzęcia (m.in. bydła, owiec, kóz, drobiu), bądź też przez spożycie skażonej żywności (m.in. niepasteryzowanych produktów mlecznych, niedokładnie umytych surowych owoców i warzyw, surowego mięsa). Wrotami zakażenia są przewód pokarmowy, uszkodzona skóra, błony śluzowe, łożysko.

Inspektorat wyjaśnił, że u kobiet w ciąży może występować m.in. gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha lub pleców; infekcja płodu lub noworodka wiąże się z wysokim ryzykiem śmiertelnych powikłań; u osób starszych i z obniżoną odpornością może dochodzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu, niewielkich ropni mózgu i sepsy.

Zapobieganiu zakażeniu służy m.in. stosowanie właściwych środków ochronnych na farmach zwierząt, stosowaniu obróbki termicznej żywności, unikanie przetworów mlecznych z niepasteryzowanego mleka. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu, należy skontaktować się z lekarzem - zalecił GIS.

