Ksiądz Alfred Wierzbicki mówiąc o potrzebie wpływu Ewangelii na politykę, zwrócił uwagę na obyczaje ludzi, którzy w tej polityce funkcjonują. - Patrzy się na tych, którzy nieustannie kradną, kłamią, oszukują, oskarżają, obrzucają inwektywami, a później idą do kościoła i siedzą w pierwszych ławkach - mówił.

"Najważniejsze pytania". Ks. Alfred Wierzbicki: Z przerażeniem patrzę na cancel culture

Przemysław Szubartowicz dopytywał, czy w ogóle wartości współcześnie jeszcze istnieją, czy razem z rozwojem mediów społecznościowych i polityki takiej, jaką ona jest, te wartości giną? - To powinniśmy jeszcze chyba ze dwie godziny o tym (rozmawiać - red.), bo to jest temat na kilka seminariów, ale cieszę się, że w telewizji stawiają takie pytania - odparł duchowny.

Duchowny opowiadał, że niedawno był w Stanach Zjednoczonych i spotkał tam ludzi, którzy uczestniczą w ruchu MAGA oraz mocno prawicowych środowiskach. - Muszę powiedzieć, że trudno się z nimi rozmawia. To jest w ogóle dla mnie ciekawe doświadczenie, że jak się rozmawia o wartościach, to ja znajduję więcej jakiejś wspólnoty myślenia z lewicą, bo lewica ma pewną wrażliwość i umie się wycofywać - stwierdził.

WIDEO: Ksiądz profesor Alfred Wierzbicki w programie "Najważniejsze pytania"

Ks. Wierzbicki ocenił, że w przypadku dyskusji z prawicą "chce się narzucić swoją wizję wszystkim, ale też (jest) lęk o tę wizję i dlatego oni nie są w stanie dyskutować".

Szubartowicz zwrócił uwagę, że również radykalna lewica jest zideologizowana. - Cieszę się, że pan o tym mówi. Ja zresztą o tym piszę w mojej książce, która niedługo ma się ukazać. Wręcz z przerażeniem patrzę na cancel culture - stwierdził ks. Wierzbicki, poruszając tzw. kultury unieważniania. Zwrócił uwagę, że takie podejście doprowadziło do wykreślania z traktatów europejskich odniesień do chrześcijaństwa. - Pozostała filozofia grecka, prawo rzymskie, oświecenie, a chrześcijaństwa nie było i nie ma.

Ks. Wierzbicki: Używa się wartości dla uzyskania władzy

Duchowny zaznaczył, że wartości nie przestały istnieć, ale stały się "momentami przezroczyste".- Ja bym powiedział więcej, następuje zaćmienie wartości, bo ludzie, którzy się przyznają do wartości, stają się niewiarygodni. A zwłaszcza wiarygodność traci się wtedy, kiedy się prowadzi walkę w imię wartości. Tylko, że wartości wolą bardziej spokój i spokojny rozwój, aniżeli walkę - mówił.

Odnosząc się jeszcze stricte do polityki, ks. Wierzbicki wspomniał o wartościach w odniesieniu do kilku partii. - Wrażliwość to mają ludzie z Razem, którzy nigdy nie uczestniczyli we władzy. Natomiast PiS uczestniczył we władzy i wielu ludzi z PiS-u, i z otoczenia na władzy skorzystali. Oczywiście poprzez 800 plus, 500 plus wcześniej, podnieśli pewien standard najsłabiej uposażonych, ale jest coś na co może remedium jest właśnie demokracja, że władzę się ma, a później się traci, bo kiedy się ją ma, to się także jej nadużywa - mówił.

Duchowny zwrócił też uwagę, że "używa się wartości dla uzyskania władzy". - Ale jak można dojść do władzy nie głosząc czegoś dobrego, co ludzi porwie? Także tak całkiem to się nie da uciec od wartości, ale jakbyśmy tak sobie wypisywali, czy układali klocki, że tu i tu Razem i PiS mają wspólne wartości, to można się zgodzić. Tylko czy mają tę samą wrażliwość? Ja nie wiem, jacy będą ludzie z ugrupowania Razem, jeśli otrzymają władzę, czy ich władza nie zniszczy - podkreślił. Zaznaczył, że religia zawsze traci, kiedy staje się jednym z elementów gry politycznej.

