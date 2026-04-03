Co podrożało, a za co zapłacimy mniej? Wielkanocny koszyczek Polsat News

Zdające się czyhać tuż za rogiem widmo kryzysu gospodarczego sprawia, że przy zakupach nawet najbardziej podstawowych produktów żywieniowych Polacy zaczynają z większą uwagą przyglądać się obowiązującym cenom. Zwłaszcza przed Wielkanocą. Czy na ten moment są jednak powody do zmartwień?

W Wielkanocnym koszyczku Polsat News znalazły się: chleb baltonowski, mleko 2 proc., 200 g masła, olej rzepakowy, 10 sztuk jaj i 1 kg sera gouda. Analiza cen wykazała, że nie zmienił się one dużo względem marca.

Chleb baltonowski - marzec 2026: 2,59 zł ; kwiecień 2026: 2,59 zł

; kwiecień 2026: Mleko 2 proc. - marzec 2026: 2,69 zł ; kwiecień 2026: 2,99 zł

; kwiecień 2026: Masło 200 g - marzec 2026: 6,19 zł ; kwiecień 2026: 6,19 zł

; kwiecień 2026: Olej rzepakowy - marzec 2026: 10,99 zł ; kwiecień 2026: 10,99 zł

; kwiecień 2026: Jaja 10 sztuk - marzec 2026: 11,89 zł ; kwiecień 2026: 11,89 zł

; kwiecień 2026: 1 kg sera gouda - marzec 2026: 30,90 zł ; kwiecień 2026: 30,90 zł

; kwiecień 2026: Suma - marzec 2026: 65,25 zł; kwiecień 2026: 65,55 zł

Różnica nieduża, bo wynosząca zaledwie 30 gr. Warto odnotować jednak, że podrożały inne produkty, które nie znalazły się w koszyku. Drożej zapłacimy w kwietniu za gorzką czekoladę, jaja wiejskie, majonez, chrzan, chleb pszenny i kiełbasę.

Od marca spadły jednakowoż ceny białej kiełbasy, śmietany i chleba żytniego.

Drożyzna czy przystępne ceny? Podzielone opinie klientów na gorzowskim targu

Rolnicy i producenci żywności handlujący na gorzowskim rynku wskazują, ceny utrzymują się na stabilnym poziomie. - Jaja tradycyjnie, nic się nie zmieniło praktycznie od 20 lat, tak jak produkujemy. Mimo wzrostu cen innych towarów, nasze pozostały bez zmian. Od 60 gr. do 1,40 zł - tak mniej więcej według wielkości - mówiła jedna z rozmówczyń Polsat News.

- Słabo trochę ze sprzedażą, w środę było lepiej. Ceny takie, jakie są od kilku lat, minimalnie może się podnoszą - wskazywała inna osoba handlująca na rynku.

Opinie klientów robiących zakupy są jednak podzielone. Jedni wskazują na stabilizację cen, inni pomstują na drożyznę. - Ceny przystępne, tak mogę ogólnie powiedzieć. Jak na dzisiejsze czasy, to chyba może być - wskazywał jeden z mężczyzn w rozmowie z Polsat News.

- Głowa boli. Strasznie drogo, wszystko drogo. Brakuje emerytury, tyle lat pracy. Po prostu strasznie oszczędnie, bo nie ma pieniążków - wskazywała klientka spotkana na targu.

ps / polsatnews.pl