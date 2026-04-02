Z raportu "Polaków Portfel Własny. Wiosenne wyzwania 2025" wynika, że rosnące koszty organizacji komunii przekładają się nie tylko na budżety rodzin organizujących przyjęcie, ale także gości. Blisko 32 proc. Polaków deklaruje, że ze względu na rosnące koszty życia skłania się ku odmowie udziału w uroczystości. Wydatki liczone są nie w setkach, lecz w tysiącach złotych.

Na tym tle ciekawie wypadają Niemcy, gdzie pierwsza komunia, podobnie jak w Polsce, również pozostaje ważnym wydarzeniem. Tam jednak podejście do wydatków wygląda nieco inaczej. Polacy relatywnie wydają więcej względem swoich zarobków w porównaniu do sąsiadów.

Koperty w Polsce rosną, ale nie wszystkich na nie stać

Dane z raportu Santander Consumer Bank wskazują na wyraźne przesunięcie w górę kwot wkładanych do kopert wśród polskiego społeczeństwa:

2 proc Polaków przyznaje, że planuje włożyć do koperty na komunię więcej niż 1000 zł

6 proc. przyznaje, że stać ich na maksymalnie 100 zł

7 proc. zdecyduje się sprezentować 501-600 zł,

po 14 proc. zdecyduje się na wydatek 101-200 zł oraz 301-400 zł,

16 proc. wyda na ten cel 201-300 zł,

18 proc. przeznaczy do koperty na 401-500 zł

Dla porównania na grupie komunijnej "Pierwsza Komunia Święta 2026-2027" w mediach społecznościowych pojawiają się kwoty bliżej 1000 zł:

"Syn np. od chrzestnej rok temu dostał pieniądze i prezenty o wartości ok. 2 tys. zł, a od chrzestnego tysiąc złotych w gotówce, bez upominków. Miał też po kolei koperty po ok. tysiąc złotych od gości (dziadkowie, pradziadkowie, moi wujkowie z rodzinami)"- informuje jedna z użytkowniczek.

Jeszcze inne stanowisko pada w tożsamej grupie:

"Syn dostał od chrzestnego 300 zł, od chrzestnej 2000, a była też rodzina gdzie od czterech osób dostał 300 zł. Wiec naprawdę różnie to wygląda" - zaznacza grupowiczka.

Ile do koperty w Niemczech?

W Niemczech kwoty wręczane z okazji komunii są zazwyczaj bardziej umiarkowane niż te, które coraz częściej pojawiają się w Polsce, co widać szczególnie po uwzględnieniu poziomu wynagrodzeń.

Średnia miesięczna pensja brutto w Niemczech wynosi ok. 4784 euro, czyli nieco ponad 20 tys. zł, podczas gdy w Polsce, według danych GUS za 2025 rok, kształtowało się na poziomie 8700-9200 zł brutto.

Jak podaje niemiecki serwis Focus, orientacyjne widełki prezentów komunijnych zależą od stopnia pokrewieństwa. W propozycjach padają poniższe stawki:

rodzice - 100-300 euro (430-1300 zł)

chrzestni - około 100-150 euro (430-650 zł)

dziadkowie - zwykle 50-150 euro (200-650 zł)

ciotki i wujkowie - 30-75 euro (130-320 zł)

dalsi krewni lub znajomi - 20-30 euro (90-130 zł)

Z kolei według ustaleń dziennika "Bild", w praktyce często spotykane są niższe kwoty; chrzestni przekazują zwykle około 50-100 euro (210-430 zł), pozostali członkowie rodziny od 20 do 50 euro (90-215 zł), a znajomi lub sąsiedzi symboliczne 5-10 euro (20-40 zł).

Na uwagę zasługuje też charakter uroczystości. W Niemczech przyjęcia komunijne raczej mają bardziej kameralny przebieg.

W innych krajach bywa jeszcze drożej

Na tle Polski i Niemiec są jednak państwa, gdzie skala prezentów komunijnych jest wyraźnie wyższa. Jak informował The Irish Times, według badań z 2020 roku dzieci w Irlandii otrzymują z okazji pierwszej komunii średnio ponad 500 euro (ok. 2100 zł), a w niektórych przypadkach nawet powyżej 1000 euro (ok. 4200 zł).

Polacy krytycznie o komunijnych wydatkach

Oprócz tematu kopert, pojawiają się także głosy krytyczne wobec skali komunijnych wydatków. Jedna z użytkowniczek grupy komunijnej napisała:

"Czy nie macie wrażenia, że padliśmy ofiarą spisku kartelu komunijnych usług? Metrowy tort ze złotą hostią, tona bezużytecznego kiczu dla gości i chrzestnych w postaci mydełek, aniołków, laleczek, różańców, magnesów i świeczek w każdym kształcie i kolorze [...] Do tego wszystkiego stówka na ucznia za ornat dla parafii za 2500 PLN albę dla księdza prowadzącego 1000 PLN i dekorację kościoła za 6000 PLN"

Takie opinie coraz częściej znajdują niejako potwierdzenie w danych. Według przywoływanego raportu dla 15 proc. Polaków organizacja rodzinnej imprezy, takiej jak komunia, jest największym wydatkiem w czasie wiosny.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni