W piątek na stacjach benzynowych za litr benzyny Pb95 zapłacimy 6,19 zł (w czwartek 6,23 zł). Litr Pb98 kosztować będzie maksymalnie 6,80 zł (cztery grosze mniej niż w czwartek). Maksymalna cena oleju napędowego w piątek wyniesie 7,64 zł, czyli o grosz mniej niż poprzedniego dnia.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny paliw na okres świąt wielkanocnych - od Wielkiej Soboty do wtorku włącznie.

Maksymalne ceny paliw 3 kwietnia. Olej napędowy potaniał

Według wyliczeń przekazanych przez Ministerstwo Energii dzięki interwencji rządu na rynku paliw ceny na stacjach są niższe o ok. 1,20 zł na Pb96 i Pb98 do 1,40 zł w przypadku oleju napędowego.

- Wprowadziliśmy mechanizmy, które są najsilniejszymi mechanizmami ochronnymi w całej Europie. Nie wprowadziliśmy ich ani za późno ani w sposób nieadekwatny - wprowadziliśmy je skutecznie - powiedział w środę minister energii Miłosz Motyka i zapowiedział, że rząd nie wyklucza wprowadzenia ustaw, które ograniczą tzw. turystykę paliwową.

- Będziemy analizować sytuację związaną z turystyką paliwową. Mamy przygotowane mechanizmy, które pozwolą nam zainterweniować, zwłaszcza jeśli mogłoby to prowadzić do braków paliwa. Dziś takiego zagrożenia nie ma - zapowiedział Motyka.

