Dramat w Wadowicach. Dziecko wypadło z trzeciego piętra

Polska

Sześcioletnia dziewczynka wypadła z okna na trzecim piętrze bloku na jednym z osiedli w Wadowicach - poinformowała rzecznik wadowickiej policji asp. szt. Agnieszki Petek. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala w Krakowie. 

Żółty helikopter ratowniczy z czerwonymi pasami na tle błękitnego nieba z chmurami.
Zdj. ilustracyjne/LPR
Służby nie informują, w jakim stanie jest sześciolatka. Dziewczynka wypadła z okna na trzecim piętrze.

 

ZOBACZ: Mieli podpalić m.in. halę przy Marywilskiej. Ukraińcy i Białorusin staną przed sądem

 

Z doniesień serwisu wadowice24.pl, który powołuje się na relacje ratowników wynika, że dziecko było przytomne. 

 

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 20 w Wadowicach. Policjanci ustalili, że sześciolatka znajdowała się pod opieką dwóch dorosłych osób, które w chwili dramatycznego incydentu były trzeźwe.

ZOBACZ: Senior jechał pod prąd obwodnicą Trójmiasta. Zatrzymali go policjanci po służbie

 

- Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą czynności, by wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia – powiedziała rzecznik wadowickiej policji asp. szt. Agnieszki Petek.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Spór o Trybunał Konstytucyjny. Piotr Zgorzelski: Rola prezydenta ceremonialna
Alicja Krause / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
DZIECKOPOLICJAPOLSKAŚMIGŁOWIEC LPRSZPITALWADOWICEWYPADEKWYPADŁA Z OKNA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 