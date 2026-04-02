Dramat w Wadowicach. Dziecko wypadło z trzeciego piętra
Sześcioletnia dziewczynka wypadła z okna na trzecim piętrze bloku na jednym z osiedli w Wadowicach - poinformowała rzecznik wadowickiej policji asp. szt. Agnieszki Petek. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala w Krakowie.
Służby nie informują, w jakim stanie jest sześciolatka.
Z doniesień serwisu wadowice24.pl, który powołuje się na relacje ratowników wynika, że dziecko było przytomne.
Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 20 w Wadowicach. Policjanci ustalili, że sześciolatka znajdowała się pod opieką dwóch dorosłych osób, które w chwili dramatycznego incydentu były trzeźwe.
- Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą czynności, by wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia – powiedziała rzecznik wadowickiej policji asp. szt. Agnieszki Petek.
