Służby nie informują, w jakim stanie jest sześciolatka. Dziewczynka wypadła z okna na trzecim piętrze.

Z doniesień serwisu wadowice24.pl, który powołuje się na relacje ratowników wynika, że dziecko było przytomne.

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 20 w Wadowicach. Policjanci ustalili, że sześciolatka znajdowała się pod opieką dwóch dorosłych osób, które w chwili dramatycznego incydentu były trzeźwe.

Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala w Krakowie.

- Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą czynności, by wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia – powiedziała rzecznik wadowickiej policji asp. szt. Agnieszki Petek.

