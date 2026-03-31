Dwoje sędziów zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego. Jest potwierdzenie

Dariusz Szostek powiedział w rozmowie z PAP, że otrzymał zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego na środę na godz. 11.30. - Zaproszenie otrzymałem razem z mec. Bentkowską, która jest zaproszona na godz. 11.00 - podkreślił.

Odnosząc się do kwestii zaproszeń skierowanych do dwojga spośród sześciorga wybranych sędziów TK, zauważył, że "nie jest rolą sędziego ocenianie decyzji prezydenta". - Pan prezydent zgodnie z konstytucją jest zobligowany do zaprzysiężenia wszystkich prawidłowo wybranych sędziów TK - dodał Szostek.

Dwoje sędziów zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego. Sprawa zaprzysiężenia do TK

Wyboru sześciorga sędziów TK, Sejm dokonał 13 marca. Wybrani na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostali wtedy:

sędzia i przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy Ministerstwie Sprawiedliwości Krystian Markiewicz ;

; dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski ;

; dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda ;

; sędzia, dotąd prezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska ;

; dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek ;

; adwokat dr Magdalena Bentkowska.

Premier Donald Tusk mówił, że rząd stoi na stanowisku, że "prezydent nie ma możliwości wyboru". - To nie jest kwestia kaprysu prezydenta. Zostali wybrani i są sędziami. Tak czy inaczej przysięgę złożą - podkreślał szef rządu.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił w ostatni piątek, że prezydent Karol Nawrocki poinformuje o działaniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego po powrocie z USA. Prezydent powrócił ze Stanów Zjednoczonych w poniedziałek.

Bogucki o zaprzysiężeniu sędziów TK przez prezydenta. "Będzie się nad tą kwestią zastanawiał"

O sprawę zaprzysiężenia sędziów do TK pytany był w poniedziałkowym "Graffiti" szef KPRP Zbigniew Bogucki. - Ja przypomnę, że ta większość, która mieni się demokratyczną, przez rok i trzy miesiące, bo pierwsze wakaty zostały opróżnione w grudniu 2024 roku w sposób absolutnie świadomy i przemyślany, po to, żeby Trybunał nie funkcjonował, po to, żeby niszczyć Trybunał i żeby torpedować pracę tego Trybunału, nie wybierała sędziów - stwierdził Bogucki.

- Powinni to zrobić wcześniej, nie zrobili. Mieli wszystkie ku temu możliwości - dodał. Zdaniem Boguckiego to, że sędziowie zostali wybrani w ostatnim czasie, "to nie jest kwestia źle, tylko kwestia hipokryzji tej władzy".

- To znaczy władza, która przez 15 miesięcy, mając większość, mając wszelkie możliwości, zapewniając, że będzie to wybór transparentny, robi to w bardzo krótkim czasie na jednym posiedzeniu Sejmu, a później próbuje postawić prezydenta Rzeczypospolitej pod ścianą i mówić: masz teraz zaprzysięgać, mimo, że my tego wyboru nie dokonywaliśmy miesiącami, ponad rok i trzy miesiące - argumentował.

Szef KPRP zapewniał, że Karol Nawrocki zajmie się kwestią Trybunału Konstytucyjnego w najbliższym czasie. Nawiązał do "bardzo intensywnego czasu prezydenta", który "był w Stanach Zjednoczonych, ma wiele zajęć, wiele aktywności, bardzo intensywny czas pana prezydenta". - Zresztą jak cała ta kadencja - mówił.

- Wrócił ze Stanów Zjednoczonych, na pewno pochyli się głęboko nad tymi kwestiami konstytucyjnymi - zapewnił Bogucki. Zapytany, czy prezydent zaplanował już termin przyjęcia ślubowania, odpowiedział, że "dzisiaj na pewno pan prezydent będzie się nad tą kwestią zastanawiał".

