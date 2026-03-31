Amerykański prezydent wydał swój apel do światowych przywódców w poniedziałek. W wydanym komunikacie Donald Trump przedstawił swoją "propozycję" dla państw, które nie chcą angażować się w zainicjowaną przez niego oraz Izrael wojnę w Iranie, a które odczuwają jednocześnie negatywne skutki zablokowania przez Iran cieśniny Ormuz.

Jak stwierdził amerykański przywódca, kraje te powinny "po pierwsze" zacząć kupować paliwa od USA, gdyż ich w tym kraju ma być "pod dostatkiem". "Po drugie, zbierzcie się na odwagę trochę z opóźnieniem, udajcie się do cieśniny (Ormuz) i po prostu ją przejmijcie" - kontynuował prezydent.

ZOBACZ: Potężne wybuchy w Iranie. Bomby uderzyły w skład amunicji

"Będziecie musieli nauczyć się walczyć sami, USA już tam nie będzie, by wam pomóc, tak jak was nie było dla nas" - ostrzegł międzynarodowych przywódców Trump. "Iran został zasadniczo zdziesiątkowany. Najtrudniejsza część (wojny) już za nami. Idźcie i załatwcie sobie ropę!" - zaapelował prezydent USA.

W swoim komunikacie Trump odniósł się do blokady cieśniny Ormuz, przez którą przepływa 20 proc. światowej ropy. Irańskie władze zdecydowały się na zamknięcie tego szlaku wodnego dla żeglugi krótko po ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych z 28 lutego. Wywołało to destabilizację światowych rynków.

Dziennik "The Wall Street Journal" przekazał w poniedziałek, że Trump jest gotowy zakończyć wojnę z Iranem, nawet jeżeli cieśnina Ormuz pozostanie w dużej mierze zamknięta. W ostatnich dniach amerykański prezydent i jego doradcy ocenili, że misja mająca na celu otwarcie tego szlaku wodnego wydłużyłaby konflikt poza zakładany harmonogram, obejmujący od czterech do sześciu tygodni.

ZOBACZ: Przełom w sprawie Iranu? Media: Trump gotowy zakończyć wojnę

Według doniesień "The New York Times" USA miały przekazać Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowy plan zakończenia wojny, w którym zażądano od reżimu m.in. otworzenia cieśniny Ormuz, zaprzestania wspierania bojówek na Bliskim Wschodzie, a także zakończenia programu wzbogacania uranu w ośrodkach w Natanz i Fordow. W poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baqaei nazwał te oczekiwania "w dużej mierze wygórowanymi, nierealnymi i bezpodstawnymi".

Jeszcze w połowie marca amerykański prezydent wezwał inne państwa, aby pomogły w odblokowaniu kluczowej dla gospodarki światowej cieśniny. Apel ten spotkał się ze zdecydowaną reakcją części krajów. 19 marca sześć państw - Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Holandia i Japonia - zadeklarowało gotowość, aby przyczynić się do bezpieczeństwa żeglugi na tym obszarze.

W środę agencja AFP przekazała, że kraje te podjęły próbę stworzenia koalicji, która obejmowałaby około 30 światowych gospodarek. Ich celem miałoby być jak doprowadzenie do jak najszybszego otwarcia cieśniny Ormuz.

