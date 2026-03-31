Zarabiasz 5, 10, 15 tys. zł? ZUS pokazuje, ile wyniesie Twoja emerytura
Nawet zarabiając satysfakcjonującą pensję w 2026 r., za kilkadziesiąt lat można obudzić się z dość rozczarowującą emeryturą. Kalkulator przygotowany przez ZUS pozwala oszacować kwotę przyznaną po zakończeniu aktywności zawodowej. Oto jej relacja do aktualnych wynagrodzeń zarówno u mężczyzn, jak i kobiet.
Grudniowe dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazują, że przeciętna emerytura w Polsce to 4 235,47 zł brutto. Biorąc pod uwagę marcową waloryzację świadczeń na poziomie 5,3 proc., można założyć, że ta średnia zbliżyła się do poziomu 4 500 zł. Okazuje się, że na takie sumy wcale nie tak łatwo jest sobie zapracować.
Zarobki 5000 zł brutto. Na jakie świadczenie można liczyć?
Jak wynika z wyliczeń kalkulatora ZUS, dzisiejszy 40-letni mężczyzna (rocznik 1986), który zgromadził już 100 000 zł składek i chce przejść na emeryturę w ustawowym wieku (65 lat), zarabiając 5000 zł brutto, otrzyma świadczenie w kwocie 3 044,53 zł miesięcznie. Przy takich samych warunkach, ale wynagrodzeniu na poziomie 10 000 zł brutto, emerytura wyniesie 5 292,88 zł. Z kolei 15 000 zł brutto przełoży się na wypłatę rzędu 7 541,22 zł.
ZOBACZ: Rocznik 1926 otrzyma "niespodziankę" od ZUS. Prawie 7000 zł dla uprawnionych seniorów
A jak wygląda sytuacja kobiet? Przykładem niech będzie 40-latka z identycznym kapitałem, która zakończy aktywność zawodową w wieku 60 lat, a więc ustawowym dla niej. Przy poborach 5 000 zł brutto, ZUS będzie wypłacał jej 2 073,68 zł. 10 000 zł brutto to gwarantowane ok. 3 510,40 zł. Zaś 15 000 zł "wygeneruje" 4 947,11 zł świadczenia.
Zarobki na poziomie mediany wynagrodzeń (według GUS we wrześniu 2025 r. wynosiła ona 7145,33 zł) zapewnią przychody rzędu 4 009,35 zł dla mężczyzny i zaledwie 2 690,22 zł dla kobiety.
Nierówności emerytalne
Dysproporcje ze względu na płeć są widoczne. Raport ZUS wskazuje, że aż 38,4 proc. seniorek pobiera emeryturę do 2 800 zł brutto. Z kolei ponad 3 800 zł brutto trafia do 69,5 proc. panów.
Źródłem tych różnic są trzy główne czynniki:
- Sam fakt pracy krótszej o pięć lat oznacza o 60 odprowadzonych składek mniej, a także utratę kilku waloryzacji zgromadzonego kapitału
- Kobiety żyją statystycznie dłużej, więc system dzieli ich składki na więcej przewidywanych miesięcy życia
- Rolę odgrywają też etapy takie jak urlop macierzyński, czyli czas nieskładkowy, który uszczupla ostateczną stawkę.
ZOBACZ: 13. emerytura od kwietnia. Nawet ponad 1600 zł na rękę, najnowsze wyliczenia
Dłuższa praca popłaca
"Wydłużanie trwania życia powoduje, że za tę samą kwotę składek emeryci uzyskują o 8-9 proc. niższe świadczenie niż w chwili, gdy ZUS rozpoczął przyznawanie i wypłatę emerytur z nowego systemu" - tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie podkreśla, że skutecznym sposobem na podwyższenie przelewów jest dłuższa praca, która pozwala zwiększyć wypłatę o kilkanaście procent.
ZOBACZ: Na emeryturę nawet 7 lat wcześniej. Do Sejmu trafiły dwa projekty
Aby to zobrazować, podano przykład mężczyzny z rocznika 1959 z kapitałem początkowym 75 tys. zł i zarobkami na poziomie 60 proc. średniej krajowej. Zamiast przejść na emeryturę w 2024 r., zdecydował się na to rok później. Dzięki temu otrzyma 4 623 zł zamiast 3 882 zł. Z kolei u przykładowego 70-latka, który popracował 5 lat dłużej, świadczenie wzrosło z 2 477 zł do 5 147 zł, czyli ponad dwukrotnie.
Bibliografia:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych. Grudzień 2025 r., Warszawa 2026.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej