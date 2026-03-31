Grudniowe dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazują, że przeciętna emerytura w Polsce to 4 235,47 zł brutto. Biorąc pod uwagę marcową waloryzację świadczeń na poziomie 5,3 proc., można założyć, że ta średnia zbliżyła się do poziomu 4 500 zł. Okazuje się, że na takie sumy wcale nie tak łatwo jest sobie zapracować.

Zarobki 5000 zł brutto. Na jakie świadczenie można liczyć?

Jak wynika z wyliczeń kalkulatora ZUS, dzisiejszy 40-letni mężczyzna (rocznik 1986), który zgromadził już 100 000 zł składek i chce przejść na emeryturę w ustawowym wieku (65 lat), zarabiając 5000 zł brutto, otrzyma świadczenie w kwocie 3 044,53 zł miesięcznie. Przy takich samych warunkach, ale wynagrodzeniu na poziomie 10 000 zł brutto, emerytura wyniesie 5 292,88 zł. Z kolei 15 000 zł brutto przełoży się na wypłatę rzędu 7 541,22 zł.

A jak wygląda sytuacja kobiet? Przykładem niech będzie 40-latka z identycznym kapitałem, która zakończy aktywność zawodową w wieku 60 lat, a więc ustawowym dla niej. Przy poborach 5 000 zł brutto, ZUS będzie wypłacał jej 2 073,68 zł. 10 000 zł brutto to gwarantowane ok. 3 510,40 zł. Zaś 15 000 zł "wygeneruje" 4 947,11 zł świadczenia.

Zarobki na poziomie mediany wynagrodzeń (według GUS we wrześniu 2025 r. wynosiła ona 7145,33 zł) zapewnią przychody rzędu 4 009,35 zł dla mężczyzny i zaledwie 2 690,22 zł dla kobiety.

Średnia emerytura w Polsce zbliża się do 4500 zł

Nierówności emerytalne

Dysproporcje ze względu na płeć są widoczne. Raport ZUS wskazuje, że aż 38,4 proc. seniorek pobiera emeryturę do 2 800 zł brutto. Z kolei ponad 3 800 zł brutto trafia do 69,5 proc. panów.

Źródłem tych różnic są trzy główne czynniki:

Sam fakt pracy krótszej o pięć lat oznacza o 60 odprowadzonych składek mniej, a także utratę kilku waloryzacji zgromadzonego kapitału Kobiety żyją statystycznie dłużej , więc system dzieli ich składki na więcej przewidywanych miesięcy życia Rolę odgrywają też etapy takie jak urlop macierzyński, czyli czas nieskładkowy , który uszczupla ostateczną stawkę.

Dłuższa praca popłaca

"Wydłużanie trwania życia powoduje, że za tę samą kwotę składek emeryci uzyskują o 8-9 proc. niższe świadczenie niż w chwili, gdy ZUS rozpoczął przyznawanie i wypłatę emerytur z nowego systemu" - tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie podkreśla, że skutecznym sposobem na podwyższenie przelewów jest dłuższa praca, która pozwala zwiększyć wypłatę o kilkanaście procent.

Aby to zobrazować, podano przykład mężczyzny z rocznika 1959 z kapitałem początkowym 75 tys. zł i zarobkami na poziomie 60 proc. średniej krajowej. Zamiast przejść na emeryturę w 2024 r., zdecydował się na to rok później. Dzięki temu otrzyma 4 623 zł zamiast 3 882 zł. Z kolei u przykładowego 70-latka, który popracował 5 lat dłużej, świadczenie wzrosło z 2 477 zł do 5 147 zł, czyli ponad dwukrotnie.

Bibliografia:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych. Grudzień 2025 r., Warszawa 2026.

red. / polsatnews.pl