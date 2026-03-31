Zarabiasz 5, 10, 15 tys. zł? ZUS pokazuje, ile wyniesie Twoja emerytura

Nawet zarabiając satysfakcjonującą pensję w 2026 r., za kilkadziesiąt lat można obudzić się z dość rozczarowującą emeryturą. Kalkulator przygotowany przez ZUS pozwala oszacować kwotę przyznaną po zakończeniu aktywności zawodowej. Oto jej relacja do aktualnych wynagrodzeń zarówno u mężczyzn, jak i kobiet.

Emerytura z ZUS zależy od zarobków i wieku przejścia na świadczenie

Grudniowe dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazują, że przeciętna emerytura w Polsce to 4 235,47 zł brutto. Biorąc pod uwagę marcową waloryzację świadczeń na poziomie 5,3 proc., można założyć, że ta średnia zbliżyła się do poziomu 4 500 zł. Okazuje się, że na takie sumy wcale nie tak łatwo jest sobie zapracować.

Zarobki 5000 zł brutto. Na jakie świadczenie można liczyć?

Jak wynika z wyliczeń kalkulatora ZUS, dzisiejszy 40-letni mężczyzna (rocznik 1986), który zgromadził już 100 000 zł składek i chce przejść na emeryturę w ustawowym wieku (65 lat), zarabiając 5000 zł brutto, otrzyma świadczenie w kwocie 3 044,53 zł miesięcznie. Przy takich samych warunkach, ale wynagrodzeniu na poziomie 10 000 zł brutto, emerytura wyniesie 5 292,88 zł. Z kolei 15 000 zł brutto przełoży się na wypłatę rzędu 7 541,22 zł.

 

A jak wygląda sytuacja kobiet? Przykładem niech będzie 40-latka z identycznym kapitałem, która zakończy aktywność zawodową w wieku 60 lat, a więc ustawowym dla niej. Przy poborach 5 000 zł brutto, ZUS będzie wypłacał jej 2 073,68 zł. 10 000 zł brutto to gwarantowane ok. 3 510,40 zł. Zaś 15 000 zł "wygeneruje" 4 947,11 zł świadczenia.

 

Zarobki na poziomie mediany wynagrodzeń (według GUS we wrześniu 2025 r. wynosiła ona 7145,33 zł) zapewnią przychody rzędu 4 009,35 zł dla mężczyzny i zaledwie 2 690,22 zł dla kobiety.

Średnia emerytura w Polsce zbliża się do 4500 zł

Nierówności emerytalne

Dysproporcje ze względu na płeć są widoczne. Raport ZUS wskazuje, że aż 38,4 proc. seniorek pobiera emeryturę do 2 800 zł brutto. Z kolei ponad 3 800 zł brutto trafia do 69,5 proc. panów.  

 

Źródłem tych różnic są trzy główne czynniki:

  1. Sam fakt pracy krótszej o pięć lat oznacza o 60 odprowadzonych składek mniej, a także utratę kilku waloryzacji zgromadzonego kapitału 
  2. Kobiety żyją statystycznie dłużej, więc system dzieli ich składki na więcej przewidywanych miesięcy życia
  3. Rolę odgrywają też etapy takie jak urlop macierzyński, czyli czas nieskładkowy, który uszczupla ostateczną stawkę. 

Dłuższa praca popłaca

"Wydłużanie trwania życia powoduje, że za tę samą kwotę składek emeryci uzyskują o 8-9 proc. niższe świadczenie niż w chwili, gdy ZUS rozpoczął przyznawanie i wypłatę emerytur z nowego systemu" - tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie podkreśla, że skutecznym sposobem na podwyższenie przelewów jest dłuższa praca, która pozwala zwiększyć wypłatę o kilkanaście procent.

 

Aby to zobrazować, podano przykład mężczyzny z rocznika 1959 z kapitałem początkowym 75 tys. zł i zarobkami na poziomie 60 proc. średniej krajowej. Zamiast przejść na emeryturę w 2024 r., zdecydował się na to rok później. Dzięki temu otrzyma 4 623 zł zamiast 3 882 zł. Z kolei u przykładowego 70-latka, który popracował 5 lat dłużej, świadczenie wzrosło z 2 477 zł do 5 147 zł, czyli ponad dwukrotnie. 

 

