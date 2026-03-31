W związku z intensywnymi opadami śniegu i zagrożeniem lawinowym trzeciego stopnia, od wtorku do odwołania zamknięta dla turystów jest droga do Morskiego Oka. Służby odradzają wszelkie wyjścia w góry.

Zagrożenie lawinowe w Tatrach. Droga do Morskiego Oka zamknięta

"Na wniosek TOPR, w związku z intensywnymi opadami śniegu, zamykamy drogę do Morskiego Oka na odcinku od Palenicy Białczańskiej do schroniska nad Morskim Okiem od wtorku, 31 marca, do momentu ustąpienia znacznego zagrożenia lawinowego" – czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Służby TPN apelują do turystów o rozwagę i rezygnację z wyjść w góry. Jak podkreślono, obecnie szlaki są nieprzetarte, śnieg jest głęboki i grząski, a niski pułap chmur znacząco ogranicza widzialność.

Jak przekazano, nawet doświadczenie w turystyce górskiej, wiedza lawinowa oraz odpowiedni sprzęt zimowy - jak raki, czekan i lawinowe ABC – wraz z umiejętnością jego użycia mogą okazać się niewystarczające.

TPN oraz TOPR apelują o śledzenie bieżących komunikatów i dostosowanie planów turystycznych do warunków pogodowych.

Sytuacja pogodowa w górach. TPN zamknął drogę do Morskiego Oka

Intensywne opady śniegu spowodowały także utrudnienia komunikacyjne na Podhalu. Na drodze wojewódzkiej nr 969 na wysokości Maniów powalone drzewo zablokowało przejazd, powodując korki.

Problemy mieli również kierowcy w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie trudności sprawiały strome podjazdy. W miejscowości Leszczyny pługopiaskarka wpadła do rowu.

W samym Zakopanem pokrywa śnieżna osiągnęła już ok. 40 cm. Na Kasprowym Wierchu zalega 158 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich - 176 cm. Na podhalańskich drogach pracują pługopiaskarki, a mieszkańcy usuwają śnieg ze swoich posesji.

Według prognoz meteorologów opady śniegu powinny ustać w sobotę, a temperatura zacznie stopniowo rosnąć. Niedziela Wielkanocna oraz Poniedziałek Wielkanocny mają przynieść wyraźne ocieplenie i wiosenną, słoneczną aurę.

