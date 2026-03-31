Za niespełna dwa tygodnie na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne, tymczasem transkrypcje i nagrania audio rozmów Szijjarto z Ławrowem i innymi rosyjskimi urzędnikami ujawniło konsorcjum agencji śledczych, w skład którego weszły VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider i Centrum Śledcze im. Jana Kuciaka (ICJK).

Tusk o "osobliwej relacji" Moskwa-Budapeszt: Niczego obrzydliwszego nie można się było spodziewać

Na wtorkowej konferencji prasowej szef polskiego rządu pytany był o raport grupy dziennikarzy śledczych. - To, co dzisiaj usłyszeliśmy i czego się domyślaliśmy jest tylko potwierdzeniem bardzo niepokojącej politycznej zależności rządu Viktora Orbana i jego ministra spraw zagranicznych, pana Szijjarto, bezpośrednio od władz moskiewskich - powiedział Tusk.

W ocenie premiera, ujawnione przez dziennikarzy transkrypcje i nagrania audio rozmów Szijjarto z Ławrowem pokazały, jak nieakceptowalna i osobliwa jest relacja Budapesztu i Moskwy. - Niczego obrzydliwszego nie można się było spodziewać, to jest absolutnie dyskwalifikujące - oświadczył.

Jak zaznaczył, przyjaźń polsko-węgierska przetrwała wieki, dlatego ważne jest dla niego - dodał - by mieszkańcy Węgier byli świadomi, że te relacje nie uległy zmianie. - Jesteśmy szczęśliwi, że razem z Węgrami jesteśmy członkami wspólnoty europejskiej. Smutne jest to, że rząd Viktora Orbana, a na pewno Viktor Orban i minister Szijjarto tę Unię Europejską już dawno opuścili - stwierdził.

Kilka dni temu Tusk skomentował słowa Orbana, który zapowiedział, że zaprzestanie wysyłania gazu Ukrainie, do momentu, aż rurociągiem "Przyjaźń" znów nie popłynie na Węgry rosyjska ropa. Premier odniósł się przy tym do niedawnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego.

"Jest pierwszy efekt wizyty Karola Nawrockiego w Budapeszcie" - napisał ironicznie. "Premier Orban odciął Ukrainę od dostaw gazu. Putin się cieszy" - stwierdził.

Rozmowy Peter Szijjarto - Siergiej Ławrow. Ustalenia dziennikarzy śledczych

Orban jest postrzegany w Europie jako polityk prorosyjski i antyukraiński, a niedawne relewancje dotyczące rozmów Szijjarto z Ławrowem zdają się mocno ugruntowywać ten pogląd. Według opublikowanych we wtorek informacji węgierski polityk uzgadniał w nich m.in. działania na rzecz usunięcia z listy sankcyjnej UE obywateli Rosji oraz formy sprzeciwu wobec unijnych sankcji na Rosję.

Krótko po powrocie Szijjarto z Petersburga do Budapesztu w 2024 r. odebrał on telefon od swojego rosyjskiego odpowiednika, Siergieja Ławrowa, który powiedział mu, że po swojej wizycie jest cytowany we wszystkich rosyjskich mediach.

- Czy powiedziałem coś nie tak? - nerwowo zapytał Szijjarto. Jak wyglądały rozmowy obu polityków? - czytaj TUTAJ.

Szijjarto odniósł się do publikacji, nazywając je ironicznie "ważnym odkryciem". "Od dawna wiadomo, że zagraniczne służby wywiadowcze, przy aktywnym udziale węgierskich dziennikarzy, przechwytują moje rozmowy telefoniczne. Dziś dokonali nowego 'ważnego odkrycia', udowodnili, że publicznie mówię to samo, co przez telefon. Dobra robota!" - odniósł się do publikacji szef węgierskiego MSZ.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA wyprzedza Fidesz premiera Orbana w większości niezależnych sondaży. W marcowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 23-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują z kolei na kilkuprocentową przewagę Fideszu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni