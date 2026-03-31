W poniedziałek rano funkcjonariusze z Wołomina otrzymali zgłoszenie o rodzinnej tragedii, do której doszło w jednym z mieszkań przy ul. Mieszka I. W lokalu natrafiono na ciała dwóch starszych osób.

W mieszkaniu policjanci zastali również rannego 19-latka, który w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Wstępne ustalenia wskazywały, że mężczyzna miał na ciele rany kłute.

Tragedia w Wołominie. Jest ruch prokuratury

Karolina Staros, rzecznika Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga przekazała w rozmowie z polsatnews.pl, że prowadzona jest sekcja zwłok seniorów. - Po tych sekcjach zwłok, jak już będą wyniki i nam opiszą wstępnie obrażenia, prokurator będzie decydował co do czynności z tym mężczyzną (19-latkiem - red.) - powiedziała.

Jak dodała Staros, na ten moment nie jest znany stan zdrowia wnuczka ofiar, więc nie wiadomo, czy będzie możliwe przeprowadzenie czynności z jego udziałem. Rzeczniczka poinformowała również, że Prokuratora Rejonowa w Wołominie wszczęła śledztwo ws. zabójstwa dwóch osób.

ZOBACZ: Rodzinna tragedia w Wołominie. Dziadkowie nie żyją, 19-latek w szpitalu

- Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście przed południem doszło w tym miejscu do tragedii. Mowa jest o morderstwie na dwóch starszych osobach - relacjonowała w poniedziałek z miejsca zdarzenia reporterka Polsat News Magdalena Pochwalska. Ze wstępnych informacji wynika, że zmarli - kobieta i mężczyzna - to dziadkowie 19-latka, który miał przyjechać do nich w odwiedziny na weekend.

