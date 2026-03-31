Tragedia w Wołominie, nie żyją dziadkowie. Nowe informacje

Polska

W jednym z bloków w Wołominie znaleziono ciała dwóch starszych osób oraz rannego 19-latka. Prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga potwierdziła portalowi polsatnews.pl, że w sprawie jest prowadzone śledztwo w kierunku podwójnego zabójstwa. O pozbawienie życia seniorów jest podejrzewany ich 19-letni wnuczek.

Policjanci stojący przed budynkiem, w którym doszło do tragedii w Wołominie.
Tragedia w Wołominie, policja bada sprawę zabójstwa seniorów

W poniedziałek rano funkcjonariusze z Wołomina otrzymali zgłoszenie o rodzinnej tragedii, do której doszło w jednym z mieszkań przy ul. Mieszka I. W lokalu natrafiono na ciała dwóch starszych osób.

 

W mieszkaniu policjanci zastali również rannego 19-latka, który w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Wstępne ustalenia wskazywały, że mężczyzna miał na ciele rany kłute.

Tragedia w Wołominie. Jest ruch prokuratury

Karolina Staros, rzecznika Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga przekazała w rozmowie z polsatnews.pl, że prowadzona jest sekcja zwłok seniorów.  - Po tych sekcjach  zwłok, jak już będą wyniki i nam opiszą wstępnie obrażenia, prokurator będzie decydował co do czynności z tym mężczyzną (19-latkiem - red.) - powiedziała. 

 

Jak dodała Staros, na ten moment nie jest znany stan zdrowia wnuczka ofiar, więc nie wiadomo, czy będzie możliwe przeprowadzenie czynności z jego udziałem.  Rzeczniczka poinformowała również, że Prokuratora Rejonowa w Wołominie wszczęła śledztwo ws. zabójstwa dwóch osób. 

 

- Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście przed południem doszło w tym miejscu do tragedii. Mowa jest o morderstwie na dwóch starszych osobach - relacjonowała w poniedziałek z miejsca zdarzenia reporterka Polsat News Magdalena Pochwalska. Ze wstępnych informacji wynika, że zmarli - kobieta i mężczyzna - to dziadkowie 19-latka, który miał przyjechać do nich w odwiedziny na weekend.

 

Adam Gaafar / polsatnews.pl
