Tomasz Sajewicz nowym korespondentem zagranicznym Polsat News

Tomasz Sajewicz ma wieloletnie doświadczenie międzynarodowe. Od początku izraelsko-amerykańskiej operacji przeciwko Iranowi relacjonował wydarzenia z Izraela i Jordanii jako ekspert dla Polsat News. Od 2024 współpracuje z Interia.pl. W tym roku relacjonował między innymi pierwsze od czasu przewrotu wojskowego wybory w Birmie oraz konflikt na granicy Tajlandii i Kambodży.

Wcześniej, od 2005 roku prowadził biuro Polskiego Radia w Pekinie, relacjonując wydarzenia m.in na Półwyspie Koreańskim, w Japonii, Tajlandii, Mongolii oraz Malezji. Jest jednym z nielicznych polskich dziennikarzy, którym udało się dostać do Pjongjangu, stolicy Korei Północnej, najbardziej hermetycznej dyktatury na świecie.

Tomasz Sajewicz korespondentem Polsat News. "Nie tylko opowiadać, ale i pokazywać świat"

Jego artykuły ukazywały się w ogólnopolskiej prasie, m.in w: "Przekroju", "Gazecie Wyborczej", "Tygodniku Powszechnym" i "Press". Wraz z prof. Bogdanem Góralczykiem i dr Marcinem Jacoby napisał książkę "Nowa Gra w Chińczyka". Ponadto Sajewicz zna kilka języków obcych, w tym: angielski, rosyjski, białoruski oraz chiński.

- Cieszę się, że będę mógł nie tylko opowiadać, ale i pokazywać świat. I to w szczególnym momencie, kiedy wydarzenia daleko od granic Polski mają duży wpływ na to, co dzieje się na naszym podwórku. Świat można opowiadać w sposób, żeby z pozoru "odległe" historie uderzały w bliskie nam struny. To historie, których możecie się spodziewać w Polsat News - zapowiada Tomasz Sajewicz.

W roli reportera zagranicznego Tomasz Sajewicz zadebiutuje na antenie Polsat News już 1 kwietnia. Nadal będzie współpracował z Interia.pl oraz z Polskim Radiem.

