W Szwecji w 2025 r. odnotowano 84 przypadki zabójstw, najmniej od 2012 r., głównie dzięki spadającej liczbie strzelanin – wynika z opublikowanego we wtorek raportu szwedzkiej Rady ds. Zapobiegania Przestępczości (BRA). Ofiary broni palnej w ub.r. stanowiły połowę wszystkich śmiertelnych aktów przemocy.

ZOBACZ: Pierwsza taka wizyta od 20 lat. Trump powita króla Karola III: Będzie fantastycznie

Dane obejmują 10 ofiar strzelaniny w szkole w Oerebro, której sprawcą okazał się niezrównoważony psychicznie Szwed.

"Przełomowe" dane ze Szwecji. Spada liczba konkretnego typu przestępstw

Według BRA od trzech lat spada liczba ofiar śmiertelnych strzelanin, dokonywanych przez konkurujące ze sobą gangi. - Ostrożnie możemy mówić o przełamaniu trendu – podkreśliła ekspertka BRA Klara Hradilova Selin w rozmowie z nadawcą publicznym SVT.

ZOBACZ: Przez ponad 100 lat leżał w walizce. Drogocenny skarb Habsburgów odnaleziony

Badaczka zwróciła uwagę, że jest to możliwe dzięki zwiększeniu liczby policjantów, rozszerzeniu ich uprawnień, a także aktywnemu przeciwdziałaniu przestępczości. Znacznie wzrosła także wykrywalność morderstw, związanych z działalnością gangów, z 30 proc. do niemal 100 proc.

Maleje liczba przestępstw w Szwecji. "Walka z gangami wciąż się nie zakończyła"

Według policji walka z gangami jest trudna i wciąż się nie zakończyła. W ubiegłym tygodniu szwedzką opinię publiczną wstrząsnęło pięć przypadków strzelanin, w których zginęły cztery osoby. W Tyresoe na przedmieściach Sztokholmu śmiertelnie postrzelony został 18-latek wewnątrz autobusu transportu miejskiego. Po tym zdarzeniu policja zatrzymała podejrzanego o dokonanie tej zbrodni 20-latka.

ZOBACZ: Najemnicy z kraju Ameryki Północnej w szeregach Rosji. Dane ukraińskiego wywiadu

Zdaniem Hradilovej Selin konflikty między grupami przestępczymi mogą eskalować okresowo, co będzie widoczne w policyjnych statystykach. - Najważniejsze jest jednak utrzymanie ogólnego, pozytywnego trendu – zaznaczyła.

akr / PAP