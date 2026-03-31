Czteroosobowa delegacja Kongresu USA składająca się z dwóch republikańskich i dwóch demokratycznych senatorów przybyła w poniedziałek do stolicy Tajwanu, gdzie apelowała o przyspieszenie prac nad ustawą zwiększającą budżet obronny mający pokryć koszty zakupów amerykańskiej broni dla Republiki Chińskiej.

We wtorek podczas rozmowy z dziennikarzami politycy pytani byli jednak o inną kwestię - zaplanowaną na 14-15 maja wizytę amerykańskiego prezydenta w Chińskiej Republice Ludowej, podczas której spotkać ma się on z przywódcą kraju, Xi Jinpingiem.

Tajwan zaniepokojony spotkaniem Xi i Trumpa. Delegacja USA uspokaja: To niekoniecznie coś złego

Jak podaje serwis Focus Taiwan, doniesienia o pierwszej od prawie 10 lat wizycie urzędującego amerykańskiego przywódcy w Chinach wzbudziły niepokój u części komentatorów i polityków opozycji na Tajwanie. Obawy dotyczyć mają użycia przez USA wyspy jako karty przetargowej w sporze handlowym Waszyngtonu i Pekinu.

Republikański senator John Curtis wskazał w rozmowie z reporterami, że rozmowy Trumpa i Xi "nie powinny być koniecznie postrzegane jako złe lub budzące strach" w kwestii bezpieczeństwa Tajwanu. - Im silniejsze relacje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, tym bardziej chroniony jest Tajwan - uspokajał.

ZOBACZ: USA naciskają na Tajwan. Straszą przykładem Rosji i Putina

- Jeśli będziemy mieli złe relacje z Chinami, znacznie bardziej prawdopodobne będzie to, że Chiny będą działać agresywnie wobec Tajwanu. Jeśli będziemy mieli silne relacje, a nasi prezydenci będą mieli otwarte kanały komunikacji i współpracę, to zwiększy prawdopodobieństwo, że nie będzie agresji ze strony Chin - ocenił.

Przewodnicząca KMT jedzie do Pekinu. "Powinni rozmawiać ze wszystkimi"

Amerykańska delegacja pytana była również o kontrowersyjną kwestię planowanej w dniach 7-12 kwietnia wizyty Cheng Li-wun w Pekinie. Przewodnicząca największej tajwańskiej partii opozycyjnej Kuomintangu (KMT) ma w jej trakcie spotkać się z Xi Jinpingiem. Przedstawicielka demokratów, senator Jeanne Shaheen oceniła, że władze ChRL powinny prowadzić dialog ze wszystkimi ugrupowaniami parlamentu RCh.

- Jeśli (Chiny - red.) mają rozmawiać z jedną stroną, to powinni rozmawiać ze wszystkimi - stwierdziła, dodając, że dialog "to coś dobrego".

ZOBACZ: Chiny rozmieszczają drony bojowe w pobliżu Tajwanu. "Koszmar dla obrony powietrznej"

Spotkanie Xi Jinpinga i Cheng Li-wun będzie pierwszym od 10 lat spotkaniem przywódcy ChRL z przedstawicielem KMT - ugrupowania, które rządziło Tajwanem ponad 50 lat.

