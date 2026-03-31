Szefowie MSZ spotkali się w Kijowie i Buczy. Wydali wspólne oświadczenie

Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej i Ukrainy potwierdzili we wtorek swoje niezachwiane zaangażowanie na rzecz pociągnięcia Rosji do pełnej odpowiedzialności za naruszenia prawa międzynarodowego na terytorium Ukrainy, w tym za agresję sprzeciwiającą się zasadom Karty Narodów Zjednoczonych.

W ramach nieformalnego spotkania przedstawiciele państw udali się do Kijowa i Buczy. Polskę na miejscu reprezentował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Ukraina. Radosław Sikorski z wizytą w Kijowie i Buczy

"Zebraliśmy się dzisiaj w Kijowie i Buczy, aby uczcić pamięć ofiar masowych zbrodni, popełnionych w Buczy podczas tymczasowej okupacji przez Rosję części obwodu kijowskiego w 2022 r., oraz potwierdzić nasze niezachwiane zaangażowanie na rzecz zapewnienia pełnej odpowiedzialności Federacji Rosyjskiej za wszelkie naruszenia prawa międzynarodowego na terytorium Ukrainy lub wobec niej, w tym agresję, naruszającą Kartę Narodów Zjednoczonych" – czytamy w oświadczeniu ministrów.

Pod dokumentem podpisała się wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych i bezpieczeństwa Kaja Kallas oraz szefowie MSZ państw członkowskich Unii.

Uczestnicy spotkania oddali hołd pamięci wszystkich ofiar zbrodni w Buczy oraz w innych miastach, miasteczkach i wsiach na terenie całej Ukrainy, gdzie ludność cywilna padła ofiarą masowych mordów, tortur, przemocy seksualnej, przymusowych deportacji oraz innych poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka.

Okupacja Buczy trwała 33 dni. Według Prokuratury Generalnej Ukrainy, w mieście i okolicach siły rosyjskie zabiły w tym czasie ponad 400 cywilów, w tym 37 dzieci.

"Dowody zebrane po wycofaniu się wojsk rosyjskich podkreślają konieczność zapewnienia pełnej i kompleksowej odpowiedzialności" – podkreślono w dokumencie.

Wizyta Radosława Sikorskiego w Kijowie

"Ponownie potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz zapewnienia pełnej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i inne poważne przestępstwa, popełnione w związku z agresywną wojną Rosji przeciwko Ukrainie. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmujemy ostatnie postępy, osiągnięte w ramach Rady Europy przy wsparciu Unii Europejskiej, zmierzające do rozpoczęcia działalności Specjalnego Trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie oraz utworzenia Międzynarodowej Komisji Odszkodowawczej dla Ukrainy" - czytamy w komunikacie.

"Wyrażamy również nasze poparcie dla prowadzonego przez Międzynarodowy Trybunał Karny śledztwa w sprawie sytuacji na Ukrainie i wzywamy wszystkie państwa członkowskie do pełnej współpracy" – napisano we wspólnym oświadczeniu ministrów.

Przedstawiciele państw UE podkreślili, że odpowiedzialność stanowi nieodłączny element wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju, a także przestrzegania prawa międzynarodowego.

"W piątym roku agresywnej wojny, prowadzonej przez Rosję, potwierdzamy nasze niezmienne, zdecydowane i niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, zgodnie z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego" – zaznaczono w dokumencie.

