Ruch ws. immunitetu Mariusza Kamińskiego. Jest wniosek do PE

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał we wtorek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosła Mariusza Kamińskiego - poinformowała w swoim komunikacie Prokuratura Krajowa.

Wniosek dotyczy wyrażenia zgody na pociągnięcie Mariusza Kamińskiego do odpowiedzialności karnej w zakresie dwóch czynów zabronionych, dotyczących przekroczenia uprawnień.

Były szef CBA może stracić immunitet. Wniosek zawiera dwa zarzuty

Pierwsze z nich dotyczy inicjowania i zatwierdzania czynności operacyjnych, w tym kontroli operacyjnych, mimo braku podstaw faktycznych i prawnych, do których miało dochodzić od czerwca 2007 do października 2009 roku. Drugi związany jest z zarządzeniem czynności operacyjnych w postaci niejawnego nabycia nieruchomości w Kazimierzu Dolnym, pomimo braku ustawowych przesłanek do ich zastosowania.

Mariusz Kamiński był wtedy szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pierwszy z zarzutów dotyczy bezpodstawnych kontroli operacyjnych, które miały pomóc w wykonaniu z góry powziętego zamiaru skierowania postępowania karnego przeciwko Jolancie i Aleksandrowi Kwaśniewskim, którzy zostali uznani w tej sprawie za pokrzywdzonych.

"Zarzut obejmuje łącznie 32 wnioski lub zarządzenia dotyczące kontroli operacyjnej, z czego w 20 przypadkach kontrola została przeprowadzona, w 11 przypadkach Prokurator Generalny odmówił zgody, natomiast w 1 przypadku, mimo uzyskania zgody, kontrola nie została ostatecznie zarządzona z przyczyn formalnych" - sprecyzowano.

Sprawa dotycząca niejawnego nabycia nieruchomości w Kazimierzu Dolnym również związana jest z małżeństwem Kwaśniewskich. Według prokuratury, czynności zarządzone przez ówczesnego szefa CBA, polegające na niejawnym nabyciu nieruchomości w Kazimierzu Dolnym, nie miały "jakichkolwiek przesłanek do ich przeprowadzenia".

"Uzyskano obszerny materiał dowodowy". Wniosek do PE ws. byłego szefa CBA

Celem miało być potwierdzenie tezy, że rzeczywistymi właścicielami domu jest była para prezydencka.

"Działający pod przykryciem funkcjonariusz CBA nabył przedmiotową nieruchomość za kwotę 1 600 000 zł. Rzeczywisty cel operacji, polegający na uzyskaniu dowodów, iż właścicielami domu są państwo Kwaśniewscy, nie został osiągnięty" - zaznaczyła prokuratura.

"W toku postępowania uzyskano obszerny materiał dowodowy w postaci dokumentacji z przeprowadzanych czynności operacyjno-rozpoznawczych, dokumentacji z postępowań skarbowych i karnych oraz zeznań świadków, w tym przede wszystkim funkcjonariuszy CBA i prokuratorów" - zaznaczono w opublikowanym komunikacie.

Pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Czyny wskazane we wniosku (przekroczenie uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków oraz działaniu na szkodę interesu publicznego lub prywatnego oraz kierowanie przeciwko określonej osobie ścigania o przestępstwo poprzez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi) kwalifikowane są kumulatywnie i są zagrożone karą do 5 lat więzienia.

