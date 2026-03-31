Agencja AFP przypomniała, że to pierwsza taka dostawa od stycznia. Głównym dostawcą ropy naftowej na Kubę była Wenezuela, jednak po schwytaniu przez USA przywódcy tego kraju Nicolasa Maduro dostawy zostały wstrzymane.

Tankowiec zacumował na Kubie mimo sankcji. Trump: Nie przeszkadza nam

Tankowiec miał dostarczyć 730 tys. baryłek ropy naftowej. Statek wpłynął na kubańskie wody terytorialne w niedzielę wieczorem niedaleko bazy marynarki wojennej USA w zatoce Guantanamo. Stany Zjednoczone poinformowały, że zezwoliły tankowcowi na dostawę ze względów humanitarnych.

W niedzielę prezydent USA Donald Trump potwierdził, że pozwolił rosyjskiemu tankowcowi dostarczyć rosyjską ropę naftową na Kubę, mimo blokady wyspy i obowiązywania sankcji.

- Nie przeszkadza nam, jeśli ktoś zabierze ładunek, bo Kubańczycy muszą jakoś przeżyć. (...) Powiedziałem im, że jeśli jakiś kraj chce teraz wysłać trochę ropy na Kubę, nie mam problemu, niezależnie od tego, czy to Rosja, czy nie - stwierdził Trump.

Na początku marca administracja USA zawiesiła sankcje na rosyjską ropę załadowaną już na statki. Później dodano przepisy stanowiące, że nie dotyczy to ładunków surowca kupowanego przez podmioty na Kubie, w Iranie, Korei Płn. i części Ukrainy okupowanej przez Rosję.

Ropa dostarczona na Kubę. Ekspert: Pokryje zapotrzebowanie na 12 dni

Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel mówił wcześniej, że jego kraj od trzech miesięcy nie otrzymał żadnego tankowca z ropą, co zaostrzyło kryzys energetyczny, który doprowadził do długich przerw w dostawie prądu w państwie liczącym 10 milionów mieszkańców. Szpitale, transport publiczny i produkcja rolna znalazły się na skraju załamania - wskazuje agencja Reutera.

- Celem amerykańskiej blokady jest zmuszenie Hawany do realnych ustępstw przy stole negocjacyjnym - mówił Ricardo Herrero, szef think tanku Cuba Study Group w siedzibą w Waszyngtonie, cytowany przez AFP.

- Strategia ta polega na doprowadzeniu systemu do granic możliwości, ale nie na wywołaniu całkowitego załamania bądź katastrofy humanitarnej - tłumaczył analityk.

Według innego eksperta ds. kubańskich, Jorge Pinony z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, rosyjski transport może zostać przetworzony na 250 tys. baryłek oleju napędowego, co pokryłoby zapotrzebowanie Kuby na około 12 dni.

