Jak mówił we wtorek Wołodymyr Zełenski, według narracji Kremla dobrowolne oddanie Donbasu jest jednym z warunków zakończenia trwającej od czterech lat wojny. Agresor miał postawić Kijowowi warunek, aby ten wycofał swoje wojska z tego terytorium w ciągu dwóch miesięcy.

Rosjanie mieli powiedzieć stronie amerykańskiej, że jeżeli Ukraina sama nie wycofa się z Donbasu w wyznaczonym terminie, to "warunki pokoju ulegną zmianie". Zełenski podkreślił, że w dotychczasowych oświadczeniach Moskwy "istnieją sprzeczności" i skrytykował Stany Zjednoczone za to, że tak łatwo wierzą rosyjskiej narracji.

- Moje pytanie do amerykańskich przyjaciół jest takie. Jeśli celem (Rosjan) jest tylko Donbas, to dlaczego mówią, że po zdobyciu Donbasu pójdą dalej i pojawią się nowe warunki? - pytał Zełenski, deklarując, że w ciągu dwóch miesięcy rosyjscy żołnierze nie zdołają zająć całego Donbasu.

Jak opisuje ukraińska telewizja 24 Kanal, wcześniej Donald Trump naciskał na Ukrainę, aby wycofała swoje siły z Donbasu, przedstawiając to jako warunek zawarcia pokoju. W ocenie dziennikarzy amerykańska administracja ma nie widzieć innego sposobu, by zmusić Rosję do zaprzestania ataków. Zełenski obawia się przy tym, że po zakończeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie Waszyngton zwiększy presję na Kijów, zmuszając go do ustępstw terytorialnych.

Prezydent Ukrainy, cytowany przez portal TSN, miał podczas wtorkowego briefingu ostrzec także, że "powszechna mobilizacja w Rosji może oznaczać przygotowania do ataku na Litwę, Łotwę lub Estonię".

- Nie spieszyłbym się z twierdzeniem, że na pewno przeprowadzą powszechną mobilizację. Dlaczego? Nie mam dokładnych informacji. Rozumiemy, że takie sygnały istniały, ale nie ma potwierdzenia. Dlatego nie jestem pewien, czy zamierzają to zrobić w najbliższej przyszłości - dodał przy tym.

Mimo to, jak ocenił Zełenski, "jeśli Rosja zorganizuje powszechną mobilizację, musimy być przygotowani na to, że mobilizacja nie będzie ograniczona tylko do Ukrainy". - Nie podejmie takich kroków tylko z uwagi na nas. Nie wiem dokładnie, co planuje, ale możemy założyć, że jeśli Putin przeprowadzi powszechną mobilizację, będzie to po to, by zwiększyć presję na terytorium naszego kraju oraz przygotować się do zaatakowania innego kierunku - mówił ukraiński prezydent.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni