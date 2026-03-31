Przełom w sprawie Iranu? Media: Trump gotowy zakończyć wojnę

Prezydent USA Donald Trump powiedział doradcom, że jest gotowy zakończyć wojnę z Iranem, nawet jeśli cieśnina Ormuz pozostanie w dużej mierze zamknięta - napisał w poniedziałek "Wall Street Journal", powołując się na przedstawicieli administracji. Prawdopodobnie przedłuży to ścisłą kontrolę Teheranu nad tym szlakiem wodnym i odłoży na później skomplikowaną operację jego ponownego otwarcia - zaznaczył dziennik.

W ostatnich dniach Trump i jego doradcy ocenili, że misja mająca na celu otwarcie cieśniny Ormuz wydłużyłaby konflikt poza zakładany harmonogram, obejmujący od czterech do sześciu tygodni.

Prezydent zdecydował, że USA powinny osiągnąć swoje podstawowe cele dotyczące zniszczenia irańskiej floty i zasobów pocisków oraz powinny skończyć obecne działania zbrojne i naciskać na Teheran w sposób dyplomatyczny, by wznowił swobodny przepływ handlu. Jeśli to się nie uda, Waszyngton ma naciskać na sojuszników w Europie i Zatoce Perskiej, by przejęły kontrolę nad odblokowaniem cieśniny. Źródła przekazały, że istnieją też opcje militarne, po które może sięgnąć prezydent, lecz one nie są priorytetem.

W poniedziałek w serwisie Truth Social Trump zagroził Iranowi zniszczeniem wszystkich elektrowni, jeżeli porozumienie z Teheranem nie zostanie szybko osiągnięte, a cieśnina Ormuz - natychmiast otwarta dla żeglugi. Ormuz to szlak wodny, którym zazwyczaj przepływa jedna piąta światowej ropy naftowej.

Wojna na Bliskim Wschodzie. "Iran jest słabszy"

Z kolei premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył w poniedziałek, że jego kraj osiągnął już ponad połowę celów w wojnie przeciwko Iranowi. W wywiadzie dla amerykańskiej stacji Newsmax odmówił jednak określenia harmonogramu zakończenia konfliktu. - Wykonaliśmy już ponad połowę, jeśli chodzi o sukces misji (...), ale nie chcę określać harmonogramu - powiedział Netanjahu.

Premier podkreślił, że siły izraelskie uderzyły już w kluczowe elementy zdolności wojskowych Iranu, w tym w systemy rakietowe, fabryki broni oraz w naukowców związanych z programem nuklearnym Teheranu. - Iran jest słabszy, my jesteśmy silniejsi - zaznaczył izraelski przywódca.

Netanjahu przekonywał również, że celem reżimu irańskiego jest opracowanie broni jądrowej oraz środków pozwalających na zaatakowanie nią USA. - W tej wojnie chodzi o uniemożliwienie takiego wyniku - powiedział.

