Droga Krzyżowa odprawiona w nadchodzący Wielki Piątek w rzymskim Koloseum będzie pierwszą w historii pontyfikatu papieża Leona XIV. W piątkowe południe opublikowane mają zostać rozważania przygotowane na tę okazję przez byłego kustosza Ziemi Świętej w latach 2016-25, o. Francesco Pattona.

Jak podaje Vatican News, duchowny należący obecnie do franciszkańskiego klasztoru na Górze Nebo w Jordanii w przeszłości wielokrotnie informował o cierpieniach chrześcijan w regionie Bliskiego Wschodu.

Leon XIV powraca do porzuconej tradycji Wielkiego Piątku. Sam poniesie krzyż przez całą Drogę Krzyżową

Leon XIV zdecydował, że podczas tegorocznej Drogi Krzyżowej poniesie krzyż przez wszystkie 14 stacji. Postanowienie stanowi powrót do ceremoniału ustanowionego przez Pawła VI, wkrótce po wznowieniu tradycji prowadzenia celebracji przez głowę Kościoła w 1964 r.

W pierwszych latach swojego pontyfikatu podtrzymywał ją też Jan Paweł II.

Tegoroczna Droga Krzyżowa rozpocząć ma się w Wielki Piątek w Koloseum o godz. 21:15.

Historia Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum

Autorem inicjatywy organizacji Drogi Krzyżowej w Koloseum był włoski franciszkanin św. Leonard z Porto Maurizio. Zainaugurował ją w 1750 r. papież Benedykt XIV. Celebracja była odprawiana rokrocznie, aż do momentu likwidacji Państwa Kościelnego w 1870 r. Po 94 latach przywrócił ją Paweł VI.

W czasie pandemii COVID-19 w latach 2020-21 Droga Krzyżowa po raz pierwszy w historii została przeniesiona z Koloseum na plac św. Piotra. Nie zawsze prowadzona była przez papieży - w 2005 r. przewodził jej kard. Camillo Ruini, w 2023 i 2024 r. kard. Angelo de Donatis, a w roku ubiegłym kard. Baldassare Reina.

Ubiegłoroczne rozważania przygotowane były przez samego papieża Franciszka, który wrócił wówczas do Domu św. Marty po hospitalizacji w Klinice Gemelli. Zmarł dwa dni po ostatniej w czasie swojego pontyfikatu Drodze Krzyżowej.

