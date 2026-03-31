Koniec marzeń. Mundial nie dla Polaków
Szwecja pokonała Polskę 3:2 w barażu o udział w mistrzostwach świata w piłce nożnej. Mimo, że biało-czerwoni dominowali przez większość spotkania, momenty dekoncentracji odebrały im udział w mundialu. Decydujący cios zadał w 88. minucie Viktor Gyokeres.
W 19. minucie prowadzenie gospodarzom dał Anthony Elanga. Polacy rzucili się do odrabiania strat. Kolejne minuty biało-czerwoni co chwila pojawiali się w polu karnym rywali. Mocno postraszyli najpierw Karol Świderski i Jakub Kamiński, ale to Nicola Zalewski w 33. minucie dostał dobre podanie wykorzystał przestrzeń, przed polem karnym szedł do środka i strzałem na długi słupek wyrównał na 1:1.
Kiedy wydawało się, że piłkarze Urbana zaraz wyjdą na prowadzenie, to gospodarze po rzucie wolnym i strzale Gustafa Lagerbielke'a głową po raz kolejny objęli prowadzenie. Do przerwy Szwedzi prowadzili 2:1.
Polacy po przerwie wyszli na murawę pełni wiary w zwycięstwo. Po dziesięciu minutach drugiej połowy za sprawą zespołowej akcji i golu Karola Świderskiego było 2:2. Decydujący cios zadał w 88. minucie Viktor Gyokeres.
Mistrzostwa świata 2026. Szwecja w grupie F
W grudniu zeszłego roku Waszyngtonie odbyło się losowanie grup turnieju finałowego mistrzostw świata 2026. Do grupy F trafiły Holandia, Japonia i Tunezja. To właśnie te trzy reprezentacje będą rywalami Szwedów na mundialu rozgrywanym w Meksyku, USA i Kanadzie.
Turniej rozpocznie się 11 czerwca od meczu otwarcia w Meksyku, a zakończy się finałem 19 lipca w Nowym Jorku.
