Koniec marzeń. Mundial nie dla Polaków

Polska przegrała z reprezentacją Szwecji w Sztokholmie spotkanie o udział w mistrzostwach świata.

Mundial. Porażka w meczu barażowym. Polska przegrała ze Szwecją 2:3

W 19. minucie prowadzenie gospodarzom dał Anthony Elanga. Polacy rzucili się do odrabiania strat. Kolejne minuty biało-czerwoni co chwila pojawiali się w polu karnym rywali. Mocno postraszyli najpierw Karol Świderski i Jakub Kamiński, ale to Nicola Zalewski w 33. minucie dostał dobre podanie wykorzystał przestrzeń, przed polem karnym szedł do środka i strzałem na długi słupek wyrównał na 1:1.

Kiedy wydawało się, że piłkarze Urbana zaraz wyjdą na prowadzenie, to gospodarze po rzucie wolnym i strzale Gustafa Lagerbielke'a głową po raz kolejny objęli prowadzenie. Do przerwy Szwedzi prowadzili 2:1.

Polacy po przerwie wyszli na murawę pełni wiary w zwycięstwo. Po dziesięciu minutach drugiej połowy za sprawą zespołowej akcji i golu Karola Świderskiego było 2:2. Decydujący cios zadał w 88. minucie Viktor Gyokeres.

Mistrzostwa świata 2026. Szwecja w grupie F

W grudniu zeszłego roku Waszyngtonie odbyło się losowanie grup turnieju finałowego mistrzostw świata 2026. Do grupy F trafiły Holandia, Japonia i Tunezja. To właśnie te trzy reprezentacje będą rywalami Szwedów na mundialu rozgrywanym w Meksyku, USA i Kanadzie.

Turniej rozpocznie się 11 czerwca od meczu otwarcia w Meksyku, a zakończy się finałem 19 lipca w Nowym Jorku.

