Jak wynika z nowego badania CBOS, większość badanych Polaków potępia decyzję Stanów Zjednoczonych i Izraela o zaatakowaniu Iranu. Zdaniem 77 proc. ankietowanych podjęcie takich działań było niesłuszne. 51 proc. spośród nich wyraziło swój pogląd w sposób zdecydowany, zaś 26 proc. odpowiedziało, że kraje te "raczej" nie powinny były uderzyć na Bliskim Wschodzie.

8 proc. pytanych jest zdania, że USA i Izrael podjęły słuszną decyzję - w tej grupie 5 proc. odpowiedziało "raczej tak", a 3 proc. "zdecydowanie tak". 15 proc. badanych odmówiło odpowiedzi bądź nie potrafiło jej udzielić.

CBOS podkreślił, że "przekonanie, że decyzja Stanów Zjednoczonych i Izraela o ataku na Iran była niesłuszna, dominuje we wszystkich analizowanych grupach demograficznych i społecznych". Wśród osób, które z optymizmem podchodzą do amerykańsko-izraelskiej inwazji, dominują z kolei wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. 22 proc. spośród badanych, którzy zagłosowali na to ugrupowanie w wyborach do Sejmu z 15 października 2023 roku, jest zdania, że zaatakowanie Iranu było słuszne.

Wojna w Iranie zagraża naszemu bezpieczeństwu? Polacy zabrali głos

CBOS zapytał również, czy zdaniem respondentów konflikt Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem zagraża bezpieczeństwu Polski. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło łącznie 49 proc. pytanych - odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 16 proc. badanych, zaś „raczej tak” 33 proc.

Przeciwnego zdania jest łącznie 42 proc. respondentów, spośród których 6 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 36 proc. "raczej nie". 9 proc. badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

"Konflikt Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem jako zagrażający bezpieczeństwu Polski w większości postrzegają respondenci zamierzający w najbliższych wyborach do Sejmu głosować na Koalicję Obywatelską (57 proc.), Konfederację Korony Polskiej (56 proc.) oraz Razem (54 proc.). Większość (58 proc.) potencjalnego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości uważa natomiast, że nie zagraża on naszemu bezpieczeństwu” - zauważyła sondażownia.

Polska nie wyśle wojsk do Iranu. Zdaniem Polaków to dobry znak

W badaniu spytano także Polaków, jak oceniają zapowiedź polskiego rządu, że nie wyśle wojsk do Iranu. 89 proc. badanych pozytywnie oceniło stanowisko rządu, z czego 60 proc. - "zdecydowanie dobrze", a 29 proc. - "raczej dobrze". 4 proc. ocenia tę decyzję "raczej źle", zaś 2 proc. "zdecydowanie źle". 6 proc. badanych nie udzieliło odpowiedzi.

"Poparcie dla decyzji polskiego rządu o niewysyłaniu wojsk do Iranu dominuje we wszystkich analizowanych grupach demograficznych i społecznych. Opinie w tej kwestii istotnie jednak różnicuje poziom wykształcenia badanych, a im jest on wyższy, tym częściej badani dobrze oceniają stanowisko rządu (od 71 proc. wśród osób z wykształceniem podstawowym do 96 proc. w grupie respondentów z wyższym wykształceniem)" - zauważyła pracownia.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone między 23 a 25 marca metodą wywiadów telefonicznych (CATI – 80 proc. wywiadów) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

