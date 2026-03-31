Wizyta króla Wielkiej Brytanii Karola III oraz jego żony Kamili w Stanach Zjednoczonych obędzie się w dniach 27-30 kwietnia na zaproszenie prezydenta Donalda Trumpa. Jak podkreśla BBC, będzie to pierwsza tego typu wizyta od 2007 roku, kiedy do USA wyruszyła królowa Elżbieta II.

Nie są znane jeszcze wszystkie szczegóły podróży pary królewskiej. Z oficjalnego komunikatu Pałacu Buckingham wynika, że na miejscu Karol III oraz Kamila uczczą "historyczne powiązania" Londynu z Waszyngtonem i omówią "współczesne relacje dwustronne" między USA a Stanami Zjednoczonymi. W trakcie wizyty upamiętniona zostanie ponadto 250. rocznica amerykańskiej niepodległości. Oczekuje się również, że król wygłosi przemówienie do Kongresu.

🇬🇧🇺🇸 On advice of His Majesty's Government, and at the invitation of The President of the United States, The King and Queen will undertake a State Visit to the United States of America. Their Majesties' programme will celebrate the historic connections and the modern bilateral… — The Royal Family (@RoyalFamily) March 31, 2026

Karol III uda się następnie na Bermudy, aby odbyć swoją pierwszą wizytę jako monarcha na tym brytyjskim terytorium zależnym.

Osobny komunikat wydał również Biały Dom, który określił planowaną wizytę Karola III w USA mianem "historycznej". Donald Trump na swoim profilu na platformie Truth Social napisał z kolei, że wraz ze swoją żoną Melanią "z przyjemnością" ugości Karola III oraz Kamilę w USA.

President Donald J. Trump announces Their Majesties, the King and Queen of the United Kingdom, will visit the United States for a Historic State Visit from April 27-30th. — The White House (@WhiteHouse) March 31, 2026

Jak dodał, z tej okazji 28 kwietnia wieczorem w Białym Domu odbędzie się oficjalna, "piękna" kolacja bankietowa. "Ta doniosła uroczystość będzie w tym roku jeszcze bardziej wyjątkowa, gdy upamiętniamy 250. rocznicę naszego wielkiego kraju. Nie mogę się doczekać czasu spędzonego z królem, którego bardzo szanuję. Będzie fantastycznie!" - podsumował amerykański przywódca.

We wrześniu 2025 roku z wizytą do Wielkiej Brytanii udał się sam Trump. Jak podkreśla BBC, od tego czasu eksperci przewidywali, że do USA przybędzie także brytyjski król. Wątpliwości w tej sprawie pojawiły się z uwagi na napięcia polityczne spowodowane amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran.

We wtorek Trump zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych wpis, w którym skrytykował międzynarodowych przywódców za niepodjęcie działań w celu odblokowania cieśniny Ormuz i polecił im, aby wreszcie zaczęli działać. "Będziecie musieli nauczyć się walczyć sami, USA już tam nie będzie, by wam pomóc, tak jak was nie było dla nas" - ostrzegł przy tym.

W zeszłym tygodniu Trump w ciepłych słowach wypowiadał się jednak na temat brytyjsko-amerykańskich stosunków, stwierdzając, że "spędził wspaniały czas" z królem Karolem, który odpowiednio ugościł go w Wielkiej Brytanii. Jak dodał, ma o monarsze bardzo dobre zdanie i uważa, że jest on "fantastyczny".

