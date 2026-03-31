Nastąpią zmiany w pogodzie przed Wielkanocą. Wiemy, jak będzie wyglądać Triduum Paschalne

Pogoda Jakub Wojciechowski / polsatnews.pl

Najpierw deszcz i śnieg, potem zmiana nadciągająca z zachodu. Pogoda w najbliższych dniach miejscami stanie się wymagająca. Wrócą opady deszczu, a lokalnie również śniegu, które nie znikną wraz z nadejściem Triduum Paschalnego. W okolicach Wielkanocy termometry lokalnie pokażą nawet 20 st. C.

Mapa Europy z prognozowanymi temperaturami połączona z widokiem na mokrą trawę i kwiaty.
Basil Smith/Unsplash/WXCHARTS
Prognoza pogody na Triduum Paschalne według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
  • Pogoda w Wielki Czwartek i Piątek będzie deszczowa i chłodna, zwłaszcza na południu kraju
  • Od Wielkiej Soboty nastąpi stopniowe ocieplenie, dochodzące do 15-16 st. C
  • Niedziela Wielkanocna przyniesie przeważnie pogodną aurę i temperatury do 20 st. C na zachodzie kraju
  • Poniedziałek Wielkanocny zapowiada się chłodniej i bardziej pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu

Obecnie pogoda w Polsce nie jest zbyt przyjazna, zwłaszcza na południu kraju. Tam pada nie tylko deszcz, lecz również deszcz ze śniegiem, a wyżej w górach sam śnieg. Kolejne dni nie przyniosą większej poprawy, jednak pod koniec Wielkiego Tygodnia na termometrach zanotujemy wyraźniejsze zmiany - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na Wielki Czwartek 2026. Sucho nie będzie

W czwartek wieczorem na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy odprawia się mszę Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynającą Triduum Paschalne. Wiele wskazuje na to, że w tym roku niektórzy wierni idąc do kościoła powinni mieć ze sobą parasol, ponieważ miejscami popada, nie tylko śnieg.

 

ZOBACZ: Widać wyraźne zmiany w okolicach Wielkanocy. Pogoda może nas zaskoczyć

 

Na południowym wschodzie będzie pochmurnie i tam popada deszcz, a na terenach podgórskich również deszcz ze śniegiem, a wyżej w Tatrach sam śnieg.

 

W reszcie kraju warunki będą zdecydowanie bardziej przyjazne - przeważnie bez opadów i z niewielkim zachmurzeniem.

 

Pogoda przed Wielkanocą 2026 nie wszędzie będzie przyjazna - wynika z prognoz IMGW

 

Pierwszy dzień Triduum Paschalnego będzie jeszcze dość chłodny, z maksymalnymi temperaturami dochodzącymi do 10-13 st. C. Znacznie mniej będzie na Podhalu i nad morzem, odpowiednio: około 4 oraz 6-9 st. C.

 

Choć pogoda w Wielki Czwartek nie będzie zbyt przyjemna, pewnym pocieszeniem może być fakt, że uczucia chłodu nie zwiększy wiatr, który przeważnie będzie słaby.

Wielki Piątek z delikatną poprawą. Na ocieplenie jeszcze poczekamy

Kolejny dzień Wielkiego Tygodnia nie będzie się zbytnio różnić od poprzedniego, choć aura może wówczas złagodnieć. Zachmurzenie będzie mniejsze, choć na północy i północnym zachodzie trzeba się liczyć z lokalnymi opadami deszczu. W innych rejonach kraju mimo wszystko powinno być sucho.

 

ZOBACZ: Coraz więcej wiemy o pogodzie na Wielkanoc. Nie wszędzie będzie spokojnie

 

W Wielki Piątek również nie będzie zbyt ciepło. Na termometrach zanotujemy przeważnie od 10 do 13 st. C, a nad morzem i w dolinach karpackich będzie o kilka stopni mniej.

 

Pogoda na Triduum Paschalne. Wielki Piątek może być chłodnym dniem

 

Z czasem do naszego kraju napłynie więcej ciepłego powietrza, co mocniej odczujemy w ostatni dzień Triduum Paschalnego.

Im bliżej Wielkanocy, tym cieplej. Zmiana w Wielką Sobotę

Z zachodu Europy do Polski stopniowo napłynie ocieplenie, odczuwalne we wszystkich regionach. Nad morzem będzie od 7 do 10 st. C, a w reszcie kraju znacznie więcej: do 15-16 st. C na południu i południowym zachodzie.

 

ZOBACZ: To nie koniec zimy. Na południu intensywne opady śniegu

Pogoda na Wielką Sobotę będzie nieco lepsza niż dzień wcześniej

 

Nie oznacza to jednak, że zrobi się przyjemnie. W Wielką Sobotę wciąż będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu w wielu miejscach, zwłaszcza na północy. Do tego nad morzem powieje mocniejszy wiatr, osiągający w porywach do 55 km/h.

 

W Wielką sobotę może być deszczowo, zwłaszcza w północnej Polsce

Na samą Wielkanoc pogoda może się wyraźnie poprawić. W Niedzielę Wielkanocną co prawda wciąż może przelotnie padać, głównie na północnym zachodzie, jednak zrobi się pogodniej i cieplej. Na zachodzie może być nawet 20 st. C.

 

Lepsza aura nie utrzyma się przez całe święta. Sytuacja pogorszy się następnego dnia: Poniedziałek Wielkanocny zapowiada się na bardziej pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu w wielu miejscach.

 

ZOBACZ: Zima uderza w część Polski, w innych miejscach ulewy. Pogoda się załamuje

 

Zrobi się też chłodniej: maksymalnie do 17-18 st. C na południowym wschodzie i nie więcej niż 15 st. C w centrum. Nad morzem trzeba uważać na dość silny wiatr, dochodzący do 60 km/h.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Czytaj więcej
IMGWNIEDZIELA WIELKANOCNAPOGODAPROGNOZAPROGNOZA POGODYTRIDUUM PASCHALNETRIDUUN PASCHALNE 2026WIELKANOCWIELKA SOBOTAWIELKI CZWARTEKWIELKI PIĄTEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 