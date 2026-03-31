Minister energii ogłasza maksymalne ceny na stacjach benzynowych od dnia wydania rozporządzenia ministra finansów i gospodarki dotyczącego obniżki akcyzy na paliwa. Obwieszczenie, zamieszczane w Monitorze Polskim, obowiązuje od momentu publikacji. Jeśli zostanie wydane przed dniem wolnym od pracy lub świętem, stawka będzie obowiązywała do najbliższego dnia roboczego.

Maksymalne ceny paliw 1 kwietnia. Obwieszczenie ministra energii

W związku z obwieszczeniem ministra energii 1 kwietnia na stacjach benzynowych będą obowiązywały następujące ceny: dla benzyny 95 - 6,21 zł zł za litr, dla benzyny 98 - 6,81 zł zł za litr, dla oleju napędowego - 7,66 zł zł za litr.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do miliona zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Dla porównania, we wtorek ceny ustalono na poziomie: dla benzyny 95 - 6,16 zł za litr, dla benzyny 98 - 6,76 zł za litr, a cena za litr oleju napędowego nie mogła przekraczać 7,60 zł. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach będą wyższe niż we wtorek.

Pakiet "CPN". Ceny na stacjach 1 kwietnia

W niedzielę weszła w życie nowelizacja zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej będąca częścią rządowego pakietu CPN, czyli "Ceny Paliwa Niżej". Wprowadziła ona mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach.

Nowela przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT (od 31 marca), podmioty dokonujące sprzedaży paliwa są zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna. Ta jest z kolei ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Premier Donald Tusk ocenił w zeszłym tygodniu, że pakiet "CPN" ma przełożyć się na spadek cen na stacjach. Szef rządu zapowiedział też, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax). Rozwiązanie to miałoby przeciwdziałać sytuacjom, w których wzrost cen surowców przekłada się na nieproporcjonalnie wysokie marże firm.

Kryzys na rynku paliwowym. Opublikowano szereg rozporządzeń

Od poniedziałku obowiązuje natomiast rozporządzenie ministra finansów i gospodarki dotyczące obniżki akcyzy na paliwa. Zgodnie z nim do 15 kwietnia obniżona akcyza w przypadku benzyn wynosi 1239 zł za 1000 litrów; w przypadku olejów napędowych - 880 zł za 1000 litrów; w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 880 zł za 1000 litrów.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie w niedzielę. Nowela umożliwiła czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia.

W sobotę wieczorem opublikowano ponadto rozporządzenie ministra finansów i gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług. Stanowi ono, że obniżony do 8 proc. VAT ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia br. Rozporządzenie wejdzie w życie we wtorek.

Projekty ustaw umożliwiających ograniczenie wzrostu cen paliw zostały przyjęte przez rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu i wysłane do Sejmu w ubiegły czwartek. W piątek Sejm uchwalił zmiany, następnie poparł je Senat. Jeszcze tego samego dnia ustawy podpisał prezydent Karol Nawrocki. W sobotę zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw, podobnie jak dwa rozporządzania Ministra Finansów i Gospodarki - ws. obniżenia akcyzy i podatku VAT.

Według wyliczeń resortu finansów obniżka akcyzy na paliwa kosztować ma budżet 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT – 900 mln zł miesięcznie. Pakiet CPN ma ograniczyć presję cenową i działać antyinflacyjnie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw paliw.

