"Kosmiczny pociąg" nad Polską. Sprawdź, kiedy spojrzeć w niebo

Podczas przelotów Starlinki tworzą charakterystyczny układ znany jako "kosmiczny pociąg". Jak informuje serwis nocneniebo.pl, w przypadku świeżo wyniesionej paczki "satelity mogą układać się w zwarty łańcuch punktów, który z czasem będzie się rozciągał wraz z manewrami orbitalnymi".

29 obiektów zostało wyniesionych w ramach misji Starlink G10-44 przy użyciu rakiety Falcon 9. Start odbył się z bazy Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie.

"Kosmiczny pociąg" nad Polską. Najlepsze warunki do obserwacji

Starinki pojawią się nad Polską o godz. 20:24. Serwis nocneniebo.pl zwraca uwagę, że obserwacje najlepiej rozpocząć punktualnie, kierując wzrok na zachód. Obiekty należy następnie śledzić w miarę ich przesuwania się na wschód.

Starlinki przelecą przez całe niebo, a koniec ich widoczności nastąpi ok. godz. 20:28 nad wschodnim horyzontem.

"Taki przebieg oznacza przelot o dużej rozpiętości kątowej, możliwy do obserwacji z większości obszaru kraju, o ile niebo będzie odsłonięte, a satelity pozostaną oświetlane przez Słońce na odpowiedniej wysokości orbitalnej" - podkreśla nocneniebo.pl.

Na widoczność obiektów może wpłynąć kilka czynników. Istotna jest przejrzystość powietrzna oraz stopień lokalnego zanieczyszczenia światłem. Najlepsze warunki do obserwacji znajdują się na otwartych horyzontach oraz w miejscach oddalonych od sztucznych źródeł światła.

