"Tradycyjnie, przed świętami odwiedzam naszych żołnierzy na misjach zagranicznych. Dziś w Jordanii wielkanocne spotkanie z przebywającymi tu polskimi żołnierzami. W planie także spotkanie z królem Jordanii” – informował we wtorek Kosiniak-Kamysz na platformie X.

Kosiniak-Kamysz cytowany później przez MON wyraził zadowolenie, że wspólnie z całą delegacją, miał okazję rozmawiać z królem Jordanii oraz przedstawicielami władz tego kraju. "Deklarują oni wszelką gotowość do wsparcia" - zaznaczył.

"Jest to dla Was wszystkich dowód gościnności Jordanii. Proszę o wzajemność wobec naszych jordańskich gospodarzy, zasługują na to, bo są naszymi przyjaciółmi. Jesteśmy razem w sojuszu, choć nie w Unii Europejskiej, ale jako państwa, które mogą na siebie liczyć" - mówił wicepremier.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w wizycie brał udział również dowódca operacyjny gen. broni Maciej Klisz.

Bliski Wschód. Polskie kontyngenty w regionie. Ewakuacja z Iraku

Na Bliskim Wschodzie stacjonuje też Polski Kontyngent Wojskowy w Libanie działający w ramach misji ONZ UNIFIL. Drugi polski kontyngent w tym regionie to PKW Irak w ramach Sił Globalnej Koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu.

Żołnierze tego PKW zajmują się przede wszystkim szkoleniem Sił Bezpieczeństwa Iraku. Żołnierze PKW Irak mogą działać także na terenie Jordanii, Kataru i Kuwejtu.

ZOBACZ: Rodziny polskich żołnierzy z listem do Donalda Trumpa. Petycje również do Nawrockiego i Sikorskiego

20 marca ze względu na napiętą sytuację bezpieczeństwa w regionie żołnierze PKW w Iraku zostali ewakuowani. Większość z nich wróciła do Polski, lecz kilkudziesięciu polskich żołnierzy zostało relokowanych do Jordanii, by kontynuować tam swoją misję w ramach kontyngentu.

Liban. Polski patrol wjechał na minę. Jeden z żołnierzy został ranny

O ewakuacji nie zdecydowano w przypadku polskich żołnierzy stacjonujących w Libanie. Tam sytuacja również jest napięta. W południowej części kraju trwają walki Izraelczyków z bojownikami Hezbollahu.

W niedzielę szef MON poinformował, że polski żołnierz z PKW UNIFIL odniósł lekkie obrażenia w wyniku wybuchu miny pułapki w Libanie. Zdarzenie miało miejsce podczas przemieszczania się patrolu.

Tego samego dnia na antenie Polsat News wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski dopytywany o stan wojskowego przekazał, że "odniósł on obnażenia głowy, co wymagało to założenia szwów, ale jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo". Dodał, że polski partol na jechał na minę pułapkę, która prawdopodobnie była pozostałością z poprzednich konfliktów.

Misja ONZ UNIFIL. Zginęło trzech żołnierzy

Szef misji pokojowych ONZ Jean-Pierre Lacroix przekazał wcześniej tego dnia, że w ciągu 24 godzin w Libanie zginęło trzech żołnierzy misji ONZ w tym kraju - UNIFIL.

Wojskowi ponieśli śmierć w dwóch odrębnych zdarzeniach. Pierwszy w wyniku eksplozji pocisku w pobliżu miejscowości Adszit al-Kusajr na południu kraju, a dwóch kolejnych - gdy ładunek wybuchowy nieznanego pochodzenia eksplodował w wiosce Bani Hajjan pod samochodem, którym jechali.

W tym drugim zdarzeniu rannych zostało także dwóch innych żołnierzy UNIFIL, z czego jeden poważnie. Wszyscy zabici byli Indonezyjczykami.

ZOBACZ: Wojskowy samolot runął na ziemię. Wzrósł bilans ofiar w Kolumbii

- Takie ataki w pobliżu pozycji sił pokojowych ONZ są niedopuszczalne i niedające się uzasadnić – powiedział Barrot, zaznaczając, że Francja wzywa do „przeprowadzenia pełnego śledztwa w sprawie okoliczności tych tragedii”.

Siły UNIFIL stacjonują w południowym Libanie od 1978 r., monitorując sytuację bezpieczeństwa wzdłuż linii demarkacyjnej z Izraelem. Misja ma zakończyć się pod koniec 2026 r.

Po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran, do którego doszło 28 lutego, proirańska organizacja Hezbollah zaczęła ostrzeliwać Izrael. W rezultacie wojska izraelskie rozpoczęły operacje zbrojne na terenach południowego Libanu. Rząd Izraela zapowiedział też stworzenie rozszerzonej strefy buforowej na południu Libanu, co utrudniłoby Hezbollahowi prowadzenie ostrzału północy Izraela.

