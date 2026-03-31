Jechały z Włoch do Polski. 12 ton skradzionych batonów odnalezione

Firma Nestlé odzyskała 12 ton skradzionych batonów KitKat - poinformował włoski portal Rai News. Transport produktów miał zaginąć podczas ich przewozu z zakładu produkcyjnego w środkowych Włoszech do odbiorcy w Polsce.

Zdjęcie przedstawia deser z batonikami KitKat, startą czekoladą i opakowaniem batoników.
Odzyskano 12 ton batonów KitKat

W bliżej nieokreślonym miejscu, na trasie pomiędzy środkowymi Włochami a Polską, w ostatnich dniach skradziono ciężarówkę, która przewoziła ponad 410 tys. batoników KitKat o łącznej wadze 12 ton. O kradzieży poinformował właściciel marki, szwajcarska spółka Nestlé.

 

"Chociaż doceniamy wyjątkowy gust przestępców, faktem pozostaje, że kradzieże towarów stanowią narastający problem dla firm każdej wielkości" - napisała firma w oficjalnym komunikacie, informując o zdarzeniu.

Ukradli tysiące batoników. Firma odzyskała ładunek 

Jak przekazał niedawno w mediach społecznościowych profil marki KitKat, "12 ton batonów jest już dostępnych".

 

"Współpracujemy z lokalnymi władzami w ich dochodzeniu, w tym analizujemy łańcuchy dostaw naszych partnerów. Dobra wiadomość jest taka, że ​​nie ma obaw o bezpieczeństwo konsumentów, a dostawy nie są zakłócone" - podkreślono we wpisie.

 

Nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących miejsca kradzieży. Nie wiadomo również gdzie i w jaki sposób doszło do odzyskania towaru.

 

Adam Gaafar / polsatnews.pl
