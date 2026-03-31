Jechały z Włoch do Polski. 12 ton skradzionych batonów odnalezione
Firma Nestlé odzyskała 12 ton skradzionych batonów KitKat - poinformował włoski portal Rai News. Transport produktów miał zaginąć podczas ich przewozu z zakładu produkcyjnego w środkowych Włoszech do odbiorcy w Polsce.
W bliżej nieokreślonym miejscu, na trasie pomiędzy środkowymi Włochami a Polską, w ostatnich dniach skradziono ciężarówkę, która przewoziła ponad 410 tys. batoników KitKat o łącznej wadze 12 ton. O kradzieży poinformował właściciel marki, szwajcarska spółka Nestlé.
"Chociaż doceniamy wyjątkowy gust przestępców, faktem pozostaje, że kradzieże towarów stanowią narastający problem dla firm każdej wielkości" - napisała firma w oficjalnym komunikacie, informując o zdarzeniu.
Ukradli tysiące batoników. Firma odzyskała ładunek
Jak przekazał niedawno w mediach społecznościowych profil marki KitKat, "12 ton batonów jest już dostępnych".
"Współpracujemy z lokalnymi władzami w ich dochodzeniu, w tym analizujemy łańcuchy dostaw naszych partnerów. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma obaw o bezpieczeństwo konsumentów, a dostawy nie są zakłócone" - podkreślono we wpisie.
ZOBACZ: Powrót po ponad 50 latach. NASA odlicza godziny do załogowej misji na Księżyc
Nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących miejsca kradzieży. Nie wiadomo również gdzie i w jaki sposób doszło do odzyskania towaru.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni