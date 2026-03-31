W bliżej nieokreślonym miejscu, na trasie pomiędzy środkowymi Włochami a Polską, w ostatnich dniach skradziono ciężarówkę, która przewoziła ponad 410 tys. batoników KitKat o łącznej wadze 12 ton. O kradzieży poinformował właściciel marki, szwajcarska spółka Nestlé.

"Chociaż doceniamy wyjątkowy gust przestępców, faktem pozostaje, że kradzieże towarów stanowią narastający problem dla firm każdej wielkości" - napisała firma w oficjalnym komunikacie, informując o zdarzeniu.

Ukradli tysiące batoników. Firma odzyskała ładunek

Jak przekazał niedawno w mediach społecznościowych profil marki KitKat, "12 ton batonów jest już dostępnych".

"Współpracujemy z lokalnymi władzami w ich dochodzeniu, w tym analizujemy łańcuchy dostaw naszych partnerów. Dobra wiadomość jest taka, że ​​nie ma obaw o bezpieczeństwo konsumentów, a dostawy nie są zakłócone" - podkreślono we wpisie.

Nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących miejsca kradzieży. Nie wiadomo również gdzie i w jaki sposób doszło do odzyskania towaru.

