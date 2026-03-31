Inflacja w marcu. Są najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy raport dotyczący inflacji w Polsce. Jak poinformowano w komunikacie, ogólny wzrost cen w marcu okazał się nieco niższy, niż przewidywali rynkowi eksperci.

Największą uwagę przykuwa jednak sytuacja na stacjach benzynowych, gdzie w ciągu jednego miesiąca doszło do znacznego wzrostu kosztów, co bezpośrednio uderzyło w portfele polskich kierowców.

Najnowsze dane GUS o inflacji

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2026 r. wzrosły rdr o 3,0 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 1,0 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 3,3 proc. rdr i o 1,4 proc. mdm.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w skali roku poszły w górę o 2,0 proc., jednak w porównaniu do ubiegłego miesiąca pozostały na tym samym poziomie.

Z kolei koszty związane z energią elektryczną, gazem i innymi paliwami są obecnie o 3,9 proc. wyższe niż przed rokiem, choć marzec przyniósł tu spadek o 0,1 proc. względem lutego.

Najgorzej sytuacja wygląda w kategorii paliw do prywatnych środków transportu. Choć w skali roku ich cena wzrosła o 8,5 proc., to dane miesiąc do miesiąca pokazują skok o 15,4 proc., co stanowi główną przyczynę marcowego wzrostu ogólnego wskaźnika drożyzny.

