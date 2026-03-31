Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące wycofania ze sprzedaży partii wędzonego pstrąga. Jak poinformował GIS w oficjalnym komunikacie, w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes w jednej z pięciu próbek badanego produktu.

Służby medyczne przypomniały, że spożycie żywności zanieczyszczonej tym patogenem może prowadzić do wystąpienia listeriozy, która jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, osób starszych i pacjentów z obniżoną odpornością.

Partia wędzonego pstrąga wycofana. Ostrzeżenie GIS

Nazwa produktu: Pstrąg tęczowy łososiowy wędzony na zimno, MARINERO, 100.0 g

Numer partii: 510794

Termin przydatności do spożycia: 08.04.2026

Kod kreskowy: 5900335027794

Producent: Koral S.A., Kukinia 43, 78-111 Ustronie Morskie, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 32081801 WE

Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn

Bakteria Listeria monocytogenes w wędzonym pstrągu

Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o nieprawidłowościach zwołał spotkanie zespołu kryzysowego i wdrożył procedurę wycofania towaru z rynku - przekazano w komunikacie.

Sieć Jeronimo Martins Polska S.A. we współpracy z wytwórcą rozpoczął usuwanie produktu z półek sklepowych oraz magazynów. Firma zaznaczyła, że dotychczasowe regularne badania wewnętrzne tej marki własnej nie wykazywały żadnych odstępstw od norm.

Obecnie nadzór nad procesem utylizacji oraz wycofywania pstrąga sprawuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kołobrzegu wraz z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Eksperci apelują do konsumentów, aby pod żadnym pozorem nie spożywali ryby pochodzącej z partii o numerze wskazanym w ostrzeżeniu.

W przypadku, gdy po zjedzeniu podejrzanego produktu wystąpią niepokojące objawy chorobowe, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Proces wyjaśniania wszystkich okoliczności zdarzenia jest w toku.

Listeria monocytogenes. Jakie są objawy listeriozy?

Listeria monocytogenes jest bakterią mogącą powodować listeriozę, chorobę szczególnie groźną dla osób o obniżonej odporności, starszych oraz kobiet w ciąży.

Zakażenie najczęściej następuje przez spożycie zanieczyszczonej żywności, dlatego tak ważne są działania w zakresie kontroli sanitarnej i odpowiednie przygotowanie posiłków. Zasady higieny obejmują w szczególności:

Mycie rąk oraz powierzchni roboczych podczas przygotowywania posiłków.

Dokładne mycie owoców i warzyw.

Unikanie spożywania surowych lub niedogotowanych produktów mięsnych oraz niepasteryzowanego mleka i jego przetworów.

Przechowywanie żywności w odpowiednich warunkach, szczególnie w lodówkach.

Unikanie żywności gotowej do spożycia, która była długo przechowywana.

Bakteria ta jest odporna na niskie temperatury, co sprawia, że może się rozwijać nawet w lodówkach. Może być również trudna do wyeliminowania podczas standardowych procesów produkcji żywności.

Objawy infekcji mogą obejmować gorączkę, bóle mięśni, nudności oraz biegunki, a w cięższych przypadkach prowadzić do powikłań neurologicznych.

Listerioza jest stosunkowo rzadką chorobą. W Europie odnotowuje się około 2-6 przypadków na milion mieszkańców rocznie. Mimo niskiej zapadalności jest to choroba poważna, o wysokim wskaźniku śmiertelności w przypadku ciężkich postaci, szczególnie u osób z grupy ryzyka.

