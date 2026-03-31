- Właśnie dzisiaj spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła do Państwowej Agencji Atomistyki formalny wniosek o wydanie zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej - poinformował przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

- Ten wniosek o wydanie zezwolenia na budowę to jest 40 tys. stron dokumentacji projektowej - dodał szef rządu. Tusk podkreślił, że wniosek został złożony na sześć miesięcy przed planowanym terminem w rządowym harmonogramie.

Wniosek o budowę elektrowni jądrowej w Choczewie złożony

O sprawie informował również prezes Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ) Marek Woszczyk. - Zgodnie z deklaracjami, zresztą wielokrotnie przeze mnie osobiście, czy przez koleżanki i kolegów z zarządu podnoszonymi, dotrzymujemy przyrzeczenia wobec nas samych złożonego i składamy dzisiaj formalnie wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie - powiedział Woszczyk we wtorek na konferencji prasowej.

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo atomowe Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wydaje decyzję w sprawie zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej w terminie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

"Do terminu tego, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, nie wlicza się między innymi terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu" - czytamy w komunikacie prasowym Państwowej Agencji Atomistyki.

Elektrownia jądrowa w Polsce. Pierwsza ma powstać na Pomorzu

Zanim nastąpi przejście do oceny merytorycznej prezes Państwowej Agencji Atomistyki dokona oceny formalno-prawnej wniosku o wydanie zezwolenia. Dopiero po zakończeniu tej oceny lub, w przypadku ewentualnych braków formalnych wniosku, po ich uzupełnieniu, PAA zawiadomi o wszczęciu tego postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej PAA. Zostanie tam również umieszczona treść wniosku i skrócony raport bezpieczeństwa.

Zezwolenie na budowę elektrowni jądrowej może zostać wydane wyłącznie w przypadku stwierdzenia, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące objętej wnioskiem.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu. Obiekt będzie składał się z trzech bloków z reaktorami AP1000 firmy Westinghouse. Inwestorem i przyszłym operatorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, należąca w całości do Skarbu Państwa, a wykonawcą - konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., a rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku - na 2036 r.

