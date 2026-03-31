Co z Iranem na mundialu? Prezes FIFA zabrał głos, jest decyzja

Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl

- Iran będzie obecny na Mistrzostwach Świata - potwierdził prezes FIFA Gianni Infantino. Jak dodał, mecze, w których weźmie udział narodowa kadra, odbędą się - zgodnie z tym, co wcześniej ustalono - na terenie Stanów Zjednoczonych. Wcześniej irańska federacja piłkarska informowała, że negocjuje przeniesienie rozgrywek do Meksyku.

W rozmowie z agencją AFP Gianni Infantino potwierdził oficjalnie, że reprezentacja Iranu rozegra mecze podczas tegorocznego mundialu. Wcześniej kwestia pozostawała niepewna ze względu na trwającą na Bliskim Wschodzie wojnę - jeden z gospodarzy tegorocznych mistrzostw zaatakował kraj uczestników.

 

- Jesteśmy zachwyceni, bo to bardzo, bardzo silny zespół. Jestem bardzo szczęśliwy - nie krył prezes FIFA.

Gianni Infantino pojawił się we wtorek w Antalyi, gdzie obserwował mecz towarzyski rozegrany pomiędzy drużynami Iranu i Kostaryki. Pierwsza z wymienionych pokonała przeciwników 5:0. - Widziałem drużynę, rozmawiałem z zawodnikami i trenerem, więc wszystko jest w porządku - stwierdził.

 

Wiceprezes Irańskiej Federacji Piłkarskiej (FFIRI) Mahdi Mohammadnabi przyznał, że odbył w prezesem FIFA "owocną" rozmowę. - Dla nas najważniejsze są zasady i regulaminy FIFA. Będziemy stosować się do wszelkich decyzji FIFA - zapewnił.

 

Jeszcze na początku tego miesiąca FFIRI zwróciła się do FIFA z prośbą o przeniesienie zaplanowanych meczów Iranu do Meksyku. Prezydent Claudia Sheinbaum zapewniła, że jest w stanie ugościć piłkarzy z kraju Bliskiego Wschodu na meksykańskich stadionach. Infantino poinformował jednak, że odbędą się one w Stanach Zjednoczonych - tak, jak to wcześniej zaplanowano.

 

- Mecze będą rozgrywane tam, gdzie powinny, zgodnie z losowaniem - powiedział.

Trump droczy się z reprezentacją Iranu. Kadra sugeruje wycofanie się z USA z turnieju

Na początku marca Donald Trump pisał w mediach społecznościowych, że "reprezentacja Iranu w piłce nożnej jest mile widziana na Mistrzostwach Świata". Zastrzegł jednak, że nie wydaje mu się, by ich obecność na zawodach była dla niej bezpieczna. W odpowiedzi irańska kadra wydała oświadczenie.

 

"Organem zarządzającym jest FIFA, a nie jakaś osoba czy kraj" - napisano, dodając, że reprezentacja Iranu była jedną z pierwszych drużyn, które zakwalifikowały się na mistrzostwa. "Jedynym krajem, który mógłby zostać wykluczony jest ten, który jest gospodarzem, a nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom tego globalnego wydarzenia" - czytamy.

 

Mistrzostwa rozpocząć mają się 11 czerwca. Ich gospodarzami są Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. W pierwszej fazie rozgrywek Iran ma zmierzyć się z Nową Zelandią (15 czerwca), Belgią (21 czerwca) i Egiptem (26 czerwca). Pierwsze dwa spotkania rozegrane zostaną w Los Angeles, trzecie w Seattle.

 

