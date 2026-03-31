Na trop procederu wpadli funkcjonariusze SG z Władysławowa, którzy analizowali ruch graniczny przy okazji innej sprawy związanej z pobytem cudzoziemców w Polsce. Zajmowali się oni weryfikacją dokumentów, co do których autentyczności mieli wątpliwości.

Spółka założona do fałszowania wiz. Zatrzymano 40-letnią Ukrainkę

"To ich doprowadziło do jednego z łódzkich lokali, w którym miała znajdować się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Założona została w grudniu 2022 roku przez obywatelkę Ukrainy, która była zarazem prezesem zarządu" - przekazano w opublikowanym komunikacie.

Działalność gospodarcza miała być związana ze sprzątaniem budynków i obiektów przemysłowych, produkcją odzieży, robotami budowlanymi i handlem. Śledczy ustalili jednak, że rejestracja spółki miała na celu organizowanie cudzoziemcom przekraczania granicy wbrew przepisom.

Od grudnia 2022 do czerwca 2023 roku wystawiono za jej pośrednictwem prawie 500 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Były one rejestrowane w urzędzie pracy, za co każdorazowo stawką były kwoty do 400 euro. Służby ustaliły do tej pory dane 228 obywateli Białorusi, którzy na podstawie wystawionych przez spółkę dokumentów wyłudzili wizy w polskich placówkach konsularnych.

Zarzuty w sprawie fałszywych wiz. "Cudzoziemcy zdawali sobie sprawę"

"Cudzoziemcy, kupując oświadczenia z tej firmy zdawali sobie sprawę z tego, że nie będą mieć możliwości zgodnego z prawem wykonywania pracy na wskazanych w oświadczeniu warunkach" - wskazano.

Zatrzymana Ukrainka usłyszała zarzuty organizowania innym osobom przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom i przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Kobieta została już zwolniona, zastosowano wobec niej środki zapobiegawcze - zakaz opuszczania kraju i policyjny dozór.

Według śledczych, miała ona ograniczoną wiedzę na temat działań, w których współpracowała z osobami o nieustalonej jeszcze tożsamości. W zamian za obietnicę korzyści finansowych Ukrainka udostępniła swoje dane, konieczne do rejestracji spółki, założenia firmowe rachunku i profilu na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Funkcjonariusze na podstawie zebranych do tej pory informacji podejrzewają, że nie uzyskała obiecywanych korzyści.

