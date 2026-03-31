Anna Kalczyńska dołącza do Polsat News, w którym będzie jedną z prowadzących wieczorne "Wydarzenia" nadawane o godzinie 21:50. Jest związana z mediami od wielu lat, przed dołączeniem do Polsatu pracowała m.in. w TVN i TVP.

Większość kariery zawodowej spędziła w mediach informacyjnych takich jak TVN24, gdzie była producentką i prezenterką, czy TVP World, gdzie przez ostatnie dwa lata prowadziła główny serwis informacyjny.

- Cieszę się, że Anna dołącza do najlepszego zespołu informacyjnego w polskich mediach. Jestem przekonany, że widzowie docenią jej profesjonalizm i doświadczenie - mówi Piotr Witwicki, dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat oraz redaktor naczelny Interii.

Anna Kalczyńska w Polsat News. Dziennikarka zabrała głos

Anna Kalczyńska dołącza do zespołu prowadzących wieczorne "Wydarzenia" o 21:50, w którym są również: Iwona Kutyna, Agata Biały oraz Dawid Styś.

- Jestem bardzo ciekawa nowego miejsca i wiem, że trafiam do zespołu, który jest uznawany za najbardziej rzetelny i obiektywny na mapie polskich mediów informacyjnych. O 21.50 będę przedstawiała widzom wszystko co najważniejszego wydarzyło się danego dnia w Polsce i na świecie - komentuje Anna Kalczyńska.

Wydarzenia to główny program informacyjny Telewizji Polsat. Na antenie Polsat News są nadawane o 12:50, 15:50 i 21:50. Główne wydanie Wydarzeń o 18:50 widzowie mogą oglądać na kanałach Polsat i Wydarzenia 24.

