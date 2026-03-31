Amerykańska dziennikarka uprowadzona w Iraku. Głos zabrał jej przyjaciel

MSW Iraku nie ujawniło obywatelstwa porwanej kobiety, zaznaczyło tylko, że jest cudzoziemką. Resort powiadomił, że w związku z uprowadzeniem zatrzymano jedną osobę i trwają działania, mające doprowadzić do jej uwolnienia.

Irak. Dziennikarka uprowadzona w Bagdadzie. Policja: to obywatelka USA

Źródła policyjne przekazały agencji Reutera i AP, że porwana kobieta, to obywatelka USA. Według nich podczas uprowadzenia porywacze wykorzystali dwa samochody. Jeden rozbił się, a drugi, z dziennikarką w środku, odjechał w stronę południowego Bagdadu - podała AP. Jednego z porywaczy ujęto, zabezpieczono też rozbity pojazd.

Według policji w porwaniu udział brało czterech mężczyzn w cywilnych ubraniach. Trwa pościg za samochodem, którym odjechali porywacze.

Analityk CNN: Porwana dziennikarka to Shelly Kittleson. Wskazał na Kataib Hezbollah

Analityk CNN i ośrodka Atlantic Council Alex Plitsas poinformował, że porwana dziennikarka to Shelly Kittleson. Według niego została uprowadzona i mogła zostać wzięta za zakładniczkę przez Kataib Hezbollah, czyli proirańską grupę paramilitarną w Iraku.

"Mogę potwierdzić, że moja przyjaciółka Shelly Kittleson została uprowadzona i mogła zostać wzięta za zakładniczkę w Bagdadzie przez Kataib Hezbollah. Nie wiadomo, gdzie jest, ani w jakim jest stanie. Jestem jej wyznaczoną osobą kontaktową w USA" - napisał analityk w serwisie X.

Uprowadzona dziennikarka współpracuje m.in. z Politico, BBC i "Foreign Policy". Zawodowo zajmuje się tematyką Bliskiego Wschodu.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Apele ambasady USA w Iraku

Jak zaznaczyła AP, wspierane przez Iran bojówki w Iraku od początku wojny prowadzą ataki na amerykańskie obiekty.

Od początku wojny ambasada USA ostrzega przed ryzykiem porwań i apeluje do obywateli o opuszczenie Iraku.

Irackie bojówki porywały też cudzoziemców przed obecną wojną. W 2023 r. w Bagdadzie zaginęła badaczka Elizabeth Tsurkov (Jelizawieta Curkowa), obywatelka Izraela i Rosji. Po jej uwolnieniu i przekazaniu władzom USA w 2025 r. powiedziała, że była przetrzymywana przez Kataib Hezbollah. Ugrupowanie nigdy oficjalnie nie przyznało się do jej uprowadzenia. Była w niewoli przez 903 dni.

