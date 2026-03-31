Amerykańska dziennikarka uprowadzona w Iraku. Głos zabrał jej przyjaciel
Dziennikarka posiadająca amerykańskie obywatelstwo została uprowadzona w Bagdadzie przez nieznanych sprawców - podała agencja Reutersa powołując się na irackie MSW Iraku i źródła policyjne. W sprawie miała zostać zatrzymana jedna osoba. Analityk CNN Alex Plitsas poinformował, że porwana to Shelly Kittleson. Według niego za uprowadzaniem stoi Kataib Hezbollah.
MSW Iraku nie ujawniło obywatelstwa porwanej kobiety, zaznaczyło tylko, że jest cudzoziemką. Resort powiadomił, że w związku z uprowadzeniem zatrzymano jedną osobę i trwają działania, mające doprowadzić do jej uwolnienia.
Irak. Dziennikarka uprowadzona w Bagdadzie. Policja: to obywatelka USA
Źródła policyjne przekazały agencji Reutera i AP, że porwana kobieta, to obywatelka USA. Według nich podczas uprowadzenia porywacze wykorzystali dwa samochody. Jeden rozbił się, a drugi, z dziennikarką w środku, odjechał w stronę południowego Bagdadu - podała AP. Jednego z porywaczy ujęto, zabezpieczono też rozbity pojazd.
Według policji w porwaniu udział brało czterech mężczyzn w cywilnych ubraniach. Trwa pościg za samochodem, którym odjechali porywacze.
Analityk CNN: Porwana dziennikarka to Shelly Kittleson. Wskazał na Kataib Hezbollah
Analityk CNN i ośrodka Atlantic Council Alex Plitsas poinformował, że porwana dziennikarka to Shelly Kittleson. Według niego została uprowadzona i mogła zostać wzięta za zakładniczkę przez Kataib Hezbollah, czyli proirańską grupę paramilitarną w Iraku.
"Mogę potwierdzić, że moja przyjaciółka Shelly Kittleson została uprowadzona i mogła zostać wzięta za zakładniczkę w Bagdadzie przez Kataib Hezbollah. Nie wiadomo, gdzie jest, ani w jakim jest stanie. Jestem jej wyznaczoną osobą kontaktową w USA" - napisał analityk w serwisie X.
Uprowadzona dziennikarka współpracuje m.in. z Politico, BBC i "Foreign Policy". Zawodowo zajmuje się tematyką Bliskiego Wschodu.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Apele ambasady USA w Iraku
Jak zaznaczyła AP, wspierane przez Iran bojówki w Iraku od początku wojny prowadzą ataki na amerykańskie obiekty.
Od początku wojny ambasada USA ostrzega przed ryzykiem porwań i apeluje do obywateli o opuszczenie Iraku.
Irackie bojówki porywały też cudzoziemców przed obecną wojną. W 2023 r. w Bagdadzie zaginęła badaczka Elizabeth Tsurkov (Jelizawieta Curkowa), obywatelka Izraela i Rosji. Po jej uwolnieniu i przekazaniu władzom USA w 2025 r. powiedziała, że była przetrzymywana przez Kataib Hezbollah. Ugrupowanie nigdy oficjalnie nie przyznało się do jej uprowadzenia. Była w niewoli przez 903 dni.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej