Cena maksymalna ogłaszana przez ministra energii obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Maksymalna cena paliw. Minister opublikował obwieszczenie

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw opublikowane. Pakiet #CenyPaliwaNiżej wchodzi w życie.



Minister energii opublikował w poniedziałek po godz. 12 obwieszczenie o obowiązujących od wtorku maksymalnych cenach paliw. Wynoszą one dla benzyny 95 6,16 zł za litr, dla benzyny 98 - 6,76 zł za litr, a cena za litr oleju napędowego nie może przekraczać 7,60 zł.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do miliona zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

W poniedziałek weszło w życie opublikowane w sobotę rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżki akcyzy na paliwa. Zgodnie z nim do 15 kwietnia obniżona akcyza w przypadku benzyn wynosi 1239 zł za 1000 litrów; w przypadku olejów napędowych - 880 zł za 1000 litrów; w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 880 zł za 1000 litrów.

Rozporządzenia zostało wydane na podstawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie w niedzielę. Nowela umożliwiła czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia.

