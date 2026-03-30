Ukraińska propozycja dla Rosji. Zełenski wskazuje na Wielkanoc

Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jeśli Rosja jest gotowa na wstrzymanie ataków skierowanych na ukraińskie sieci energetyczne, "Kijów odwdzięczy się tym samym" w zakresie ataków na rosyjski sektor naftowy.

- W ostatnim czasie, po tak silnym światowym kryzysie energetycznym, rzeczywiście otrzymaliśmy od niektórych naszych partnerów sygnały, aby zrobić tak, żeby zmniejszyć nasze odpowiedzi w kierunku sektora naftowego, sektora energetycznego Federacji Rosyjskiej. Jeszcze raz podkreślam: jeśli Rosja gotowa jest, aby nie uderzać w ukraińską energetykę, my nie będziemy odpowiadać uderzeniami w jej energetykę - zapewnił prezydent Ukrainy.

Wielkanocny pokój? Zełenski wskazał warunek

Poinformował też o gotowości na zawarcie świątecznego rozejmu. - Ukraina jest gotowa na wielkanocny rozejm z Rosją. Wierzę, że w rozmowach Ukrainy z Rosją nie ma impasu - stwierdził w poniedziałek ukraiński prezydent, cytowany przez agencję Reutera.

- Gotowi jesteśmy do jakichkolwiek kompromisów, prócz kompromisów, które (…) dotyczyłyby naszej godności i suwerenności – dodał Zełenski w drodze powrotnej z krajów Bliskiego Wschodu.

W rozmowie z dziennikarzami odniósł się też do zawartych w ubiegłym tygodniu umów podpisanych w zakresie współpracy w sferze obronności z krajami Bliskiego Wschodu.

- Uważam, że są to historyczne porozumienia. Osiągamy porozumienie w sprawie strategicznej współpracy w dziedzinie technologii wojskowych i w innych obszarach. Mówimy o umowach dziesięcioletnich - skomentował dla mediów. Zełenski podczas swoich wizyt w ostatnich dniach podpisał dwustronne umowy o współpracy z Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Katarem.

