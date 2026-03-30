Wystarczyły trzy minuty. Ukradli arcydzieła warte miliony euro

Do zdarzenia doszło 22 marca w willi należącej do Fundacji Magnani Rocca. Jak informują włoskie służby, czterech zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do budynku i ukradło trzy cenne dzieła: "Ryby" Pierre'a-Auguste'a Renoira, "Martwa natura z wiśniami i brzoskwiniami" Paula Cézanne'a oraz "Odaliska w czerwonych szarawarach" Henriego Matisse'a.

Łączna wartość skradzionych obrazów szacowana jest na około 9 milionów euro, z czego samo dzieło Renoira może być warte nawet 6 milionów.

Włochy. Skok na muzeum pod Parmą. Zniknęły obrazy warte 9 mln euro

Według ustaleń włoskich mediów sprawcy działali niezwykle sprawnie i byli w środku zaledwie trzy minuty. Ich działania przerwał system alarmowy muzeum.

Fundacja podkreśla, że grupa była "dobrze zorganizowana" i najprawdopodobniej planowała kradzież większej liczby dzieł. Ostatecznie złodzieje uciekli, przeskakując przez ogrodzenie, zanim na miejsce dotarła policja.

Sprawą zajmują się włoscy karabinierzy oraz specjalna jednostka ds. ochrony dziedzictwa kulturowego z Bolonii. Informacje o kradzieży zostały podane do publicznej wiadomości dopiero kilka dni po zdarzeniu.

To kolejny głośny przypadek kradzieży dzieł sztuki w Europie. W ubiegłym roku doszło do zuchwałego rabunku biżuterii w paryskim Luwrze.

"Ryby" Pierre’a-Auguste’a Renoira (1917)





"Martwa natura z wiśniami i brzoskwiniami" Paula Cézanne’a (1885-1887)

mbd/wka / polsatnews.pl / BBC