Christophe Barthès, nowo wybrany mer francuskiego Carcassonne, poinformował o usunięciu flagi Unii Europejskiej z tamtejszego ratusza jeszcze w niedzielę. Wówczas, jak podaje "Le Parisien", mężczyzna oficjalnie objął stanowisko, zastępując panującego dotąd Gérarda Larrata.

Dehors les drapeaux européens à la mairie !



— Christophe Barthès (@BarthesChristop) March 29, 2026

Tego samego dnia Barthès zamieścił na platformie X krótkie nagranie, na którym widać, jak zdjął z balkonu ratusza unijną flagę, a następnie zwinął ją w rulon. "Precz z flagami europejskimi przy ratuszu! Niech zawiewają francuskie flagi" - napisał nowy mer Carcassonne.

Na podobny krok zdecydował się także Anthony Garenaux-Glinkowski, który poinformował o usunięciu unijnych flag z Harnes. Z urzędu za jego sprawą zniknął również sztandar Ukrainy.

Jak poinformowało "La Libre", również w poniedziałek z francuskich urzędów znikały unijne flagi. Tego dnia o swoich działaniach poinformował m.in. Bryan Masson, nowy włodarz Cagnes-sur-Mer.

Na swoim profilu na platformie X opublikował on zdjęcie miejscowego magistratu, na którym wisiały już tylko flagi francuskie. "Życzę wszystkim udanego tygodnia!" - napisał Masson.



Gazeta "La Libre" poinformowała, że przepisy we Francji nie zobowiązują lokalnych urzędników do tego, aby ci wieszali na fasadach ratuszy unijnych flag. Wyjątkiem jest jedynie 9. maja, kiedy na Starym Kontynencie obchodzony jest Dzień Europy. W pozostałe dni na budynkach muszą wisieć jedynie sztandary francuskie.

Minister Haddad w komentarzu dla agencji AFP zapytał, czy merowie zrezygnują z funduszy unijnych dla francuskich rolników i na reindustrializację, albo np. zwrócą diety z Parlamentu Europejskiego. - To jest populizm, który pokazuje, że RN (skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe - red.) się nie zmieniło - dodał Haddad.

W styczniu br. niektóre merostwa, głównie na terenach wiejskich, zdejmowały flagi unijne ze swych siedzib, by wyrazić poparcie dla rolników, występujących przeciwko umowie o wolnym handlu z południowoamerykańskim blokiem Mercosur.

