Esmaeil Baqaei powiedział w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej, że Teheran nie prowadził bezpośrednich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stwierdził, że Stany Zjednoczone w tym zakresie "mówią, co chcą" oraz odrzucił twierdzenia, iż jego kraj zgodził się na warunki przedstawione w 15-punktowym planie zaproponowanym przez Amerykanów.

ZOBACZ: Odwet Iranu. Uderzyli w izraelską fabrykę, ewakuowano mieszkańców

Według doniesień "New York Times" USA miały przekazać Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowy plan zakończenia wojny, w którym zażądano od reżimu m.in. otworzenia cieśniny Ormuz, zaprzestania wspierania bojówek na Bliskim Wschodzie, a także zakończenia programu wzbogacania uranu w ośrodkach w Natanz i Fordow. Baqaei nadmienił, że Teheran jest zaznajomiony z amerykańskimi oczekiwaniami i stwierdził, że są one " w dużej mierze wygórowane, nierealne i bezpodstawne".

Iran zaprzecza słowom Trumpa. "Wygórowane, nierealne i bezpodstawne"

Cytowany przez agencję Tasnim rzecznik dodał, że Iran nie brał ostatnio udziału w żadnych spotkaniach organizowanych przez Pakistan z krajami regionu. - Spotkania, które Islamabad organizuje z krajami sąsiednimi, odbywają się w ramach wypracowanych przez niego zasad, my w tym nie uczestniczymy - powiedział Baqaei, dodając, że wszelkie informacje przekazywane są wyłącznie za pośrednictwem mediatorów.

Minister spraw zagranicznych Pakistanu Ishaq Dar potwierdził w czwartek, że jego kraj pośredniczy w rozmowach między USA a Iranem i zastrzegł, że obecnej komunikacji między Waszyngtonem i Teheranem nie można nazywać rozmowami pokojowymi. Agencja AFP opisała z kolei, że zarówno premier Pakistanu Shehbaz Sharif, jak i szef dyplomacji "utrzymują regularne kontakty z wysokimi rangą przedstawicielami rządu Iranu, a także ze swoimi sojusznikami z Zatoki Perskiej".

ZOBACZ: Iran zaatakował bazę USA. Rannych kilkudziesięciu amerykańskich żołnierzy

Baqaei nadmienił w poniedziałek, że Iranowi oraz państwom regionu zależy na zakończeniu wojny. Teheran żąda przy tym, aby USA i Izrael zostały uznane za agresorów. Dodał, że kraje te nie mogą oczekiwać od Teheranu "jednostronnej powściągliwości" z uwagi na to, że to nie on zapoczątkował konflikt na Bliskim Wschodzie.

Wojna w Iranie. Trump twierdzi, że Teheran przyjął "większość" żądań USA

Podczas niedzielnej rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One Donald Trump powiedział, że negocjacje "pośrednie i bezpośrednie" z Iranem idą "skrajnie dobrze". Wyraził przy tym nadzieję, że do zawarcia porozumienia pokojowego dojdzie już niedługo.

- Zaoferowaliśmy 15 rzeczy i w większości się zgodzili. Zwrócimy się o parę innych rzeczy - stwierdził Trump, nie podając szczegółów.

Amerykański prezydent dodał, że w geście dobrej woli Iran przepuścił w ubiegłym tygodniu przez Cieśninę Ormuz 10 tankowców oraz zgodził się na przepuszczenie kolejnych 20. W wywiadzie dla "Financial Times" ujawnił, że decyzję w tej prawie podjął przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Ghalibaf, pełniący rolę głównego negocjatora.

ZOBACZ: Irańska wyspa Chark w rękach USA? Donald Trump: Mamy wiele opcji

Trump wspomniał dodatkowo o stanie zdrowia nowego najwyższego przywódcy Iranu. Według jego informacji Modżtaba Chamenei jest "poważnie ranny, ale żyje". Prezydent USA zaznaczył, że w następstwie eliminacji szeregu czołowych postaci irańskiego aparatu władzy w kraju doszło do "zmiany reżimu", a nowi rządzący są "bardzo rozsądni".

Mimo to Trump zakłada, że próby zawarcia pokoju mogą zakończyć się fiaskiem, gdyż - jak stwierdził - "z Iranem nigdy nie wiadomo". Szybkie zawieszenie broni może zakończyć się niepowodzeniem również z uwagi na plany Amerykanów. Amerykański przywódca zasugerował, że Pentagon rozważa zajęcie wyspy Chark. - Może ją zajmiemy, a może nie. Mamy wiele opcji. To oznaczałoby również, że musielibyśmy tam zostać przez jakiś czas - powiedział.

Trump grozi Iranowi. Chodzi o tamtejsze elektrownie

W poniedziałek Trump ponownie zabrał glos w sprawie toczącej się wojny i zagroził Iranowi zniszczeniem wszystkich elektrowni, jeżeli porozumienie z Teheranem nie zostanie szybko osiągnięte, a cieśnina Ormuz - natychmiast otwarta dla żeglugi. W jego ocenie byłby to odwet za "wielu (amerykańskich) żołnierzy i inne osoby", które zostały zamordowane przez Iran w ciągu ostatnich 47 lat.

"Poczyniono ogromne postępy, ale jeśli z jakiegoś powodu porozumienie nie zostanie szybko osiągnięte, co prawdopodobnie nastąpi, i jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie natychmiast otwarta dla biznesu, zakończymy nasz uroczy pobyt w Iranie, wysadzając w powietrze i całkowicie niszcząc wszystkie ich elektrownie, odwierty naftowe i wyspę Chark (a może i wszystkie ich zakłady odsalania wody!), których dotychczas nie tknęliśmy" - napisał amerykański prezydent, wskazując, że jego działania byłyby odwetem za "wielu (amerykańskich) żołnierzy i inne osoby, które Iran zmasakrował i pozabijał w ciągu 47 lat".

ZOBACZ: Huti uderzyli w Izrael. Pierwszy raz od wybuchu wojny w Iranie

W swoim kolejnym wpisie Trump ocenił, że "obecna wojna w Iranie może zapobiec znacznie większemu rozlewowi krwi". Amerykański przywódca zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że wstrzyma do 6 kwietnia ataki na irańskie elektrownie. Ocenił także, że Stany Zjednoczone i Iran czynią postępy w rozmowach, mających doprowadzić do zakończenia wojny, trwającej od 28 lutego.

