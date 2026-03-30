Sytuacja jest na tyle poważna, że część mediów pisze o rozprzestrzeniającej się epidemii. Niemiecki "Express" poinformował, że w związku z wystąpieniem licznych przypadków afrykańskiego pomoru świń w Sauerland konieczne było wprowadzenie wielu restrykcji. Region został podzielony na kilka stref, a ustanowione ograniczenia dotyczą zarówno rolników, jak i mieszkańców oraz osób, które zdecydowały się przyjechać tam na zbliżające się święta.

Objęte ograniczeniami zostały m.in. powiaty Siegen-Wittgenstein oraz Hochsauerland (Nadrenia Północna-Westfalia), gdzie każdy, kto ma zamiar udać się na tradycyjne wielkanocne ognisko, zobowiązany został do noszenia takiego obuwia, które łatwo można wyczyścić. Opuszczając wydarzenie należy przejść przez specjalną matę dezynfekującą.

Organizatorzy świątecznych zabaw zobowiązani są z kolei do poinformowania gości, gdzie mogą skorzystać z toalety, tak aby zachować odpowiednią higienę. Na miejscu nie powinno się pozostawiać śmieci ani resztek jedzenia.

Niepewne święta dla Niemców. W tym regionie rozprzestrzenia się wirus

Zdaniem gazety wymagania te stanowią "ogromną przeszkodę" zwłaszcza w przypadku małych imprez. Jak opisał cytowany przez "Express" rzecznik powiatu, Holger Böhler, największym wyzwaniem jest zorganizowanie specjalnych mat dezynfekujących oraz pilnowanie, aby uczestnicy wydarzenia z nich korzystali.

Utrudnieniem jest także to, że zabawy wielkanocne powinny być zarejestrowane co najmniej trzy tygodnie wcześniej. Każdy wniosek zostanie następnie indywidualnie rozpatrzony oraz zatwierdzony lub odrzucony przez administrację. Wiadomo już, że coroczne ognisko wielkanocne nie odbędzie się w powiecie Olpe. Mimo że wydarzenie było planowane od jakiegoś czasu, to organizatorzy mieli nie być w stanie spełnić niezbędnych wymagań.

Zdaniem "Karlsruhe Insider" wielu organizatorów ognisk wielkanocnych stosuje się do wprowadzonych restrykcji i "zwraca szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa". Jak wytłumaczyła w rozmowie z "Express" rzeczniczka Krajowego Urzędu Ochrony Konsumentów i Żywienia w Nadrenii Północnej-Westfalii, ludzie mogą pośrednio przenosić patogeny wirusa za pomocą skażonych przedmiotów, takich jak buty, samochody, ubrania, a nawet żywność. To właśnie ze względu na to wprowadzenie ograniczeń było koniecznością.

Groźna choroba rozprzestrzenia się w Niemczech. Chorują na nią m.in. dziki

Restrykcje dotyczą nie tylko wielkanocnych zabaw, ale także części codziennych aktywności. Przykładowo, wprowadzony został zakaz korzystania z niektórych ścieżek leśnych. Właściciele psów powinni natomiast pamiętać o tym, żeby podczas spacerów trzymać je na smyczy, tak aby nie dopuścić do ich kontaktu z dzikami, które przenoszą tę chorobę.

Pierwsze dziki zakażone groźnym wirusem w Kirchhundem zaobserwowane zostały w czerwcu 2025 roku. Od tego czasu władze monitorują rozwój wydarzeń. Rzecznik Ministerstwa Rolnictwa poinformował, że do połowy marca około 400 zwierząt w powiatach Olpe, Siegen-Wittgenstein i Hochsauerland uzyskało pozytywny wynik testu na tę chorobę.

Trwają intensywne prace, których celem jest wykrycie zakażonych jednostek. Każdego dnia na drogach działają specjalne grupy poszukiwawcze, które mają za zadanie obserwację populacji dzików. Dodatkowo do działań wykorzystywane są psy poszukiwawcze, które są przystosowane do tropienia padliny.

Afrykański pomór świń stanowi niebezpieczeństwo tylko dla świń domowych, świniodzików oraz dzików, u których zakażenie prawie zawsze kończy się śmiercią. Jak podkreśla "Karlsruhe Insider", choroba jest nieszkodliwa dla ludzi, ale może powodować ogromne straty gospodarcze w sektorze produkcji wieprzowiny.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni