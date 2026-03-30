W poniedziałek do Tajpeju przybyła grupa czterech amerykańskich senatorów: przedstawicielki demokratów Jeanne Shaheen i Jacky Rosen oraz republikanie John Curtis i Thom Tillis. Z informacji przekazanych przez Amerykański Instytut na Tajwanie wynika, że wizyta stanowi część podróży delegacji po krajach Indo-Pacyfiku, a politycy mają w planach odwiedzić jeszcze Japonię i Koreę Południową.

Podczas swoich wystąpień senatorowie zgodnie podkreślali konieczność jak najszybszego przyjęcia przez tajwański rząd ustawy dotyczącej specjalnego budżetu obronnego.

USA naciskają na Tajwan. Do Tajpeju przybyła specjalna dwupartyjna delegacja

- Nasz sojusz z Tajwanem jest jednym z najbardziej strategicznych i moralnie znaczących partnerstw Ameryki na Indo-Pacyfiku - przekonywał republikanin John Curtis, dodając jednocześnie, że USA chcą mieć pewność, że chęć inwestycji jest obustronna.

- Chciałbym osobiście poprzeć specjalny budżet obronny i powiedzieć, że moi koledzy w Waszyngtonie to obserwują - to ważne - stwierdził senator.

Jego partyjny kolega Thom Tillis wskazał na przykład krajów NATO, które - jak przekonywał - w ostatnich dwóch dekadach zaniedbały wydatki na obronność. Ocenił, że to właśnie takie podejście mogło być "jednym z powodów, przez które Władimir Putin odważył się na rozpoczęcie inwazji na Ukrainę".

- Wasza obrona i pokój mogą przyjść tylko dzięki sile, a ta siła pochodzi z podjęcia działań na rzecz wsparcia narodu tajwańskiego oraz waszego dalszego bezpieczeństwa i suwerenności - dodał senator.

Republikańskich polityków poparli również demokraci. - Tajwan musi nadal inwestować we własne zdolności obronne, ponieważ odstraszanie jest niezbędne do utrzymania stabilności - przekonywała Jacky Rosen.

Spór o budżet obronny na Tajwanie. Rząd nie może porozumieć się z opozycją

Senatorowie spotkali się z prezydentem Tajwanu Lai Ching-te. Przywódca wskazywał, że zaproponowana przez rządzącą Demokratyczną Partię Postępową (DPP) propozycja budżetu obronnego w wysokości 1,25 biliona dolarów tajwańskich (39,6 mld dolarów amerykańskich) jest najbardziej kompleksową propozycją ze wszystkich przedłożonych przez parlament.

Z punktem widzenia Lai nie zgadzają się jednak przedstawiciele opozycji - Kuomintang (KMT) i Tajwańska Partia Ludowa (TPP). Ugrupowania chcą przeznaczyć na obronność znacznie mniej, kolejno 380 miliardów dolarów tajwańskich (11,8 mld dolarów amerykańskich) i 400 miliardów dolarów tajwańskich (12,4 mld dolarów amerykańskich).

W związku z brakiem porozumienia, propozycje wszystkich trzech ugrupowań mają ponownie zostać poddane obradom. Podczas wizyty amerykańskiej delegacji, prezydent Tajwanu ponownie wezwał parlamentarzystów do jak najszybszego osiągnięcia konsensusu.

