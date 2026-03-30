Tyle zebrała WOŚP. Jerzy Owsiak podał ostateczną kwotę

Po zakończeniu głównego dnia zbiórki, który wypadł w tym roku 25 stycznia podano, że 34. Finał WOŚP zakończył się wstępnym, deklarowanym wynikiem 183 231 782 zł. Ostateczny rezultat, który zawsze jest wyższy od kwoty z dnia finału, fundacja ogłasza kilka tygodni później. Teraz Jerzy Owsiak podał dokładną, ostateczną kwotę, która wynosi 263 477 929,83 zł. - Liczone długo, ponieważ zjeżdżały długo, zjeżdżały z całej Polski - wyjaśniał prezes WOŚP.

Fundacja ogłosiła wynik tegorocznej zbiórki podczas konferencji prasowej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM w Warszawie.

W kweście pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" wzięło w tym roku udział 120 tys. wolontariuszy, zrzeszonych w 1681 sztabach w Polsce i na świecie.

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tyle zebrano od początku akcji

WOŚP po raz pierwszy wybrała gastroenterologię dziecięcą na cel swojej corocznej kwesty. Zdecydowano się na to ze względu na rosnącą liczbę pacjentów oraz konieczność posiadania nowoczesnego sprzętu, którego użycie poprawia wyniki leczenia.

Pieniądze zbierano nie tylko do charakterystycznych puszek, ale również do wirtualnych e-skarbonek. Wystawiono ponadto kilkadziesiąt tysięcy aukcji internetowych. Dla wspierających kwestę WOŚP przygotowała ponad 40 mln naklejek w formie czerwonych serduszek, które od samego początku są symbolem akcji.

ZOBACZ: 67-latka groziła Jerzemu Owsiakowi w internecie. Sąd wydał wyrok

Centralnym miejscem tegorocznego finału było studio na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie. Tam imprezą kierował prezes WOŚP Jerzy Owsiak. Odbywały się tam również koncerty, a wieczorem ruszyło tradycyjne "Światełko do Nieba".

WOŚP działa od 1993 roku. W sumie przez 34 lata działalności fundacja zebrała ponad 2,6 mld zł. Kupiono za to ponad 80 tys. urządzeń dla publicznych szpitali w całej Polsce.

Najwyższą kwotę w historii WOŚP odnotowano podczas 33. Finału (blisko 290 mln zł). Rok wcześniej zebrano natomiast ok. 281 mln zł.

Wkrótce więcej informacji.

