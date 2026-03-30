Trump o Łukaszence: Chciałbym serdecznie podziękować

Pisząc o łącznej liczbie więźniów uwolnionych przez przywódcę Białorusi, Donald Trump przekazał, iż kolejne 250 osób zostało wypuszczonych po negocjacjach, jakie przeprowadził z Alaksandrem Łukaszenką jego wysłannik John Coale.

ZOBACZ: Irańska wyspa Chark w rękach USA? Donald Trump: Mamy wiele opcji

Białoruś jest jednym z członków stworzonej przez Trumpa Rady Pokoju, lecz nie wzięła udziału w inauguracyjnym posiedzeniu w Waszyngtonie w lutym, bo wizy nie otrzymał szef tamtejszej dyplomacji Maksym Ryżenkow. Termin kolejnego spotkania nie został jeszcze ustalony.

Wpis Trumpa sugeruje jednak, że może się spotkać z Łukaszenką, co sugerował wcześniej białoruski dyktator. Byłoby to jego pierwsze spotkanie z amerykańskim prezydentem w ciągu ponad 30-letnich rządów. Jeszcze w piątek Biały Dom oznajmił, że nie ma jeszcze planów spotkania z Łukaszenką, choć nie wykluczył, że może do niego dojść.

Łukaszenka wypuszcza więźniów. USA zdejmują część sankcji na Białoruś

- Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że jest gotów spotkać się z każdym, jeśli będzie to korzystne dla interesów USA. Chociaż nie ma w tej chwili planów spotkania z prezydentem Białorusi Łukaszenką, postrzegamy to ostatnie uwolnienie więźnia jako kolejny konstruktywny krok w kierunku poprawy naszych dwustronnych relacji z Białorusią - powiedział wysoki rangą urzędnik administracji,

Nawiązał w ten sposób do decyzji Mińska z ubiegłego tygodnia o uwolnieniu 250 więźniów politycznych. - Będziemy dalej oceniać możliwości na dalsze zaangażowanie z Białorusią w przyszłości, jeśli będziemy obserwować dalsze postępy - nadmienił.

ZOBACZ: Niespodziewany ruch Łukaszenki. Zarządził kontrolę białoruskich wojsk

W ramach kilku rund uwalniania więźniów politycznych, białoruskie władze wypuściły z więzień dotąd ponad 500 osób, w zamian otrzymując zdjęcie sankcji m.in. z linii lotniczych Bieławia oraz państwowych koncernów nawozowych, producentów najważniejszego towaru eksportowego Białorusi, jakim są nawozy sztuczne.

