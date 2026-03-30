Do katastrofy budynku znajdującego się w dzielnicy New Town w Akrze doszło w niedzielę. Obiekt należał do lokalnej szkoły i wykorzystywany był jako kościół. Lokalni mieszkańcy wskazują jednak, że jego stan pozostawiał sporo do życzenia. Budowa nigdy nie została oficjalnie zakończona.

- Cała społeczność wie, że budynek jest bardzo słaby, a mimo to pozwolono na nabożeństwa i aktywności w jego środku - mówił w rozmowie z BBC jeden ze świadków tragedii.

Liczba osób uczestniczących w nabożeństwie w chwili katastrofy nie jest znana. Wiadomo, że spod gruzów zdołano uratować 20 osób, przede wszystkim kobiet i dzieci. Wszyscy trafili do szpitali. Nie udało się ocalić życia dwóch kobiet i jednego mężczyzny.

Przez całą noc na miejscu zdarzenia trwała operacja ratunkowa. Jej uczestnicy przy pomocy reflektorów przeczesywali gruzowisko w poszukiwaniu poszkodowanych. Według informacji przekazanych przez ministra spraw wewnętrznych Ghany Muntakę Mohammeda-Mubaraka, pewność, że wszyscy zostali wydobyci, sięga 95 proc.

- To bardzo smutny dzień dla nas wszystkich - komentował członek rządu.

Śledztwo w sprawie tragedii w Akrze. Wyglądał, jakby miał się zawalić?

Przyczyny zawalenia się budynku nie są jasne. Władze Ghany zleciły przeprowadzenie śledztwa mającego na celu wyjaśnienie okoliczności tragedii. Wiadomo, że w ostatnich dniach w Akrze odnotowywane były intensywne opady deszczu, które mogły się przyczynić do zmniejszenia stabilności niezbyt solidnie wykonanego obiektu.

Amadu Mohammed Hafiz - mężczyzna prowadzący przedsiębiorstwo mające siedzibę na przeciwko kościoła relacjonował w rozmowie z BBC, że zawalenie się budynku poprzedzone było donośnym hałasem. Gdy odwrócił się, by zobaczyć, co się dzieje, jego oczom ukazała się zapadająca się budowla. Towarzyszyły temu rozpaczliwe krzyki osób znajdujących się w jej środku.

Jak wskazał, kościół już wcześniej wyglądał tak, jakby miał się zawalić w każdej chwili.

