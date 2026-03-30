Krzysztof Szczucki został zapytany, dlaczego on i inny poseł PiS, czyli Paweł Jabłoński, wstrzymali się od głosu w sejmowym głosowaniu nad odrzuceniem weta prezydenta do reformy Kodeksu postępowania karnego. Jak odparł w poniedziałkowym "Graffiti", ich decyzja oznacza tak naprawdę poparcie dla weta, jednak system tymczasowego aresztowania wymaga reformy.

- Sądy powinny działać sprawnie, orzekać szybko i ewentualnie umieszczać ludzi w zakładach karnych, jeżeli na to zasługują - mówił w rozmowie z Marcinem Fijołkiem na antenie Polsat News.

Głosował inaczej niż reszta PiS. Krzysztof Szczucki tłumaczy

Szczucki dopytywany, czy jego decyzja spotkała się z konsekwencjami ze strony szefostwa PiS, podkreślił, że jest przede wszystkim prawnikiem, a dopiero później politykiem i postępuje zgodnie ze swoim sumieniem.

- Jeżeli uważam, że coś jest zgodne, niezgodne z konstytucją, zgodne, niezgodne z prawem, to o tym mówię - zapewnił.

Jego zdaniem "politykiem się bywa, prawnikiem się jest". - I taką z taką misją, i z takim nastawieniem przyszedłem do Sejmu - podkreślił.

Sędziowie TK nadal bez ślubowania. Szczucki: trwa wyjaśnianie

Poseł PiS został również zapytany o to, co jego zdaniem prezydent powinien zrobić w kwestii ślubowania wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Polityk ocenił, że jeśli w procedurze ich wyboru nie zostaną wykryte znaczące błędy, Karol Nawrocki powinien przyjąć od nich ślubowanie.

- Teraz trwa wyjaśnianie, czy te osoby zostały prawidłowo przez sejm powołane na te stanowiska - mówił poseł PiS. - Jeżeli okaże się, że albo błędów nie było, albo były, ale nie mają znaczenia zasadniczego, powinno się to skończyć przyjęciem ślubowania - podsumował.

Jako zasadniczy błąd w całej procedurze polityk PiS wskazał wielomiesięczne wakaty na stanowiskach sędziowskich.

- Błędem o charakterze zasadniczym czy błędem zaniechania było to, że przez kilkanaście miesięcy te wakaty nie były uzupełniane, a zgodnie z Konstytucją, z orzecznictwem, z komentarzami do Konstytucji, wakat w Trybunale nie powinien trwać nawet jeden dzień, a już na pewno nie kilka miesięcy - dodał.

Zdaniem polityka, "koalicja rządząca czekała niemal dwa lata, a może nawet dłużej na obsadzenie tych miejsc", dlatego warto uzbroić się w cierpliwość i dać prezydentowi "dodatkowy tydzień czy dodatkowe dwa tygodnie" na zbadanie tej sprawy.

