Były minister infrastruktury, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości zaskarżył w ubiegłym roku do WSA uchwałę Rady Miasta Krakowa o strefie czystego transportu (SCT). Jego zdaniem zasady zawarte w uchwale godzą w prawa i wolności obywatelskie, mają charakter dyskryminacyjny, szczególnie szkodzą mieszkańcom Krakowa i Małopolski.

- Wojewódzki sąd administracyjny decyzją ze stycznia bieżącego roku uznał, że nie mam interesu prawnego i oddalił moją skargę z tego powodu. Nie zgadzam się z tą decyzją – powiedział Andrzej Adamczyk na konferencji prasowej w poniedziałek. Parlamentarzysta, który poinformował o złożeniu skargi kasacyjnej, dodał, że liczy na to, że NSA do niej się przychyli.

Strefa czystego transportu. Poseł złożył skargę do NSA

Adamczyk mówił, że uchwałę o SCT zaskarżył jako parlamentarzysta i mieszkaniec aglomeracji krakowskiej. Jego zdaniem, skarżąc uchwałę o SCT do WSA, miał interes prawny, ponieważ sprzeciwił się dyskryminacyjnym przepisom o SCT.

W styczniu WSA w Krakowie, rozpatrując skargi na uchwałę o STC, uwzględnił tylko skargę wojewody Krzysztofa Jana Klęczara (PSL), stwierdzając jednak nieważność tylko pojedynczych zapisów. Zastrzeżenia sądu w uchwale wzbudził punkt odnoszący się do definiowania mieszkańca Krakowa na podstawie zameldowania.

W uchwale mieszkaniec Krakowa został określony jako osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy i płacąca podatek dochodowy w Krakowie. Sąd uznał, że jest się mieszkańcem gminy wtedy, kiedy się faktycznie mieszka na jej terenie i stwierdził nieważność tego punktu. Drugi unieważniony zapis dotyczy zwalniania z opłat za SCT osób dojeżdżających tylko do placówek finansowanych z NFZ bez uwzględnienia prywatnych placówek medycznych w strefie.

Sąd nie uwzględnił najważniejszej – według biura wojewody – wątpliwości prawników urzędu wojewódzkiego, a mianowicie równości obywateli wobec prawa. Wojewoda w skardze zaskarżył mechanizm wprowadzający opłaty za wjazd do strefy dla właścicieli starych samochodów spoza Krakowa, podczas gdy mieszkańcy miasta posiadający takie same pojazdy zostali z tych kosztów zwolnieni.

Zmiany w SCT od 2027, wcześniej referendum

Prezydent Krakowa w pierwszej połowie marca zapowiedział zmiany w SCT, które zaczną obowiązywać na mocy odrębnej uchwały rady miasta. Zmiany, po konsultacjach branżowych i społecznych, powinny wejść w życie najpóźniej w styczniu 2027 r.

Strefa czystego transportu obowiązuje w stolicy Małopolski od 1 stycznia br. Obejmuje większą część miasta. Kierowcy pojazdów niespełniających wymogów muszą zapłacić za wjazd do niej. Z opłat zwolnieni są mieszkańcy Krakowa, którzy nabyli samochód przed 26 czerwca 2025 r.

Do SCT w Krakowie bezpłatnie mogą wjechać pojazdy z normami emisji spalin określonymi w uchwale rady miasta. W przypadku aut benzynowych i LPG jest to co najmniej Euro 4 lub produkcja w co najmniej 2005 r., a w przypadku diesli – co najmniej Euro 6 (auta osobowe i ciężarowe) lub produkcja nie wcześniej niż w 2014 r. (osobowe) lub 2012 r. (ciężarowe).

Według nieoficjalnych informacji opublikowanych przez Interię, w Krakowie odbędzie się referendum dotyczącego odwołania rady miasta i prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Wymagana liczba podpisów została już zweryfikowana. Komisarz wyborczy oficjalnie ma ogłosić decyzję po Świętach Wielkanocnych. Organizatorzy złożyli łącznie 134 tys. podpisów.

