"Rzeczpospolita" - dla której IBRiS przygotował badanie - zwraca uwagę, że aktualny sondaż przeprowadzony został po dwóch istotnych wydarzeniach. Najpierw prezes PiS Jarosław Kaczyński wskazał Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera, po ewentualnym zwycięstwie w przyszłych wyborach parlamentarnych.

Później koalicja rządząca w obliczu kryzysu paliwowego zdecydowała się ogłosić projekt CPN (Ceny Paliwa Niżej), który ma ograniczyć presję cenową i działać antyinflacyjnie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw surowca.

Sondaż. Wzrost partii koalicji rządzącej. KO na prowadzeniu

W porównaniu z ostatnim sondażem przeprowadzonym pod koniec lutego, wszystkie partie koalicji zaliczyły lekki wzrost. Prowadząca KO zyskała w marcowym badaniu 2,3 punkty procentowe i w najnowszym ma 32,4 proc. poparcia.

Kolejna z formacji rządzących - Lewica urosła o 1,1 pkt. proc., dzięki czemu z wynikiem 7,9 proc. zajmuje czwarte miejsce. Nieznacznie lepiej niż przed miesiącem wypadło też PSL, z poparciem 4,5 proc. (wzrost o 0,3 pkt. proc.). Tyle samo zyskała Polska 2050, która zanotowała w marcu 1,8 proc. poparcia (w lutym 1,5 proc.).

Wskazanie Czarnka pomogło? PiS zyskuje, Konfederacja Korony Polskiej traci

Również posunięcie Kaczyńskiego miało przynieść efekty widoczne na słupkach sondażowych. Wskazanie Czarnka na ewentualnego szefa przyszłego rządu PiS miało przeciągnąć część elektoratu Konfederacji Korony Polskiej.

I rzeczywiście, marcowe wyniki wskazują na wzrost poparcia dla formacji Kaczyńskiego kosztem formacji Grzegorza Brauna.

W najnowszym badaniu Prawo i Sprawiedliwość (24,5 proc.) zanotowało wzrost o 2,4 pkt. procentowe, a partia Brauna zaliczyła spadek o 1,7 pkt. proc. i z 7,5 proc. poparcia dała się zepchnąć Lewicy na piąte miejsce w stawce.

Spadek o 0,5 pkt. proc. zaliczyła też partia Razem, która teraz cieszy się wynikiem 2,9 proc.

5,1 proc. uczestników badania nie zdecydowało się na wskazanie żadnej konkretnej partii.

Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię IBRiS w dniach 27-28 marca 2026 roku metodą CATI na grupie 1067 respondentów.

